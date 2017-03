Nhập khẩu vàng của Ấn Độ giảm xuống còn 655 tấn

Trước đó, trong tài khóa 2009-2010, thời điểm tình hình kinh tế toàn cầu vẫn sa sút sau vụ sụp đổ của ngân hàng đầu tư Mỹ Lehman Brothers, nhập khẩu vàng của Ấn Độ đứng ở mức 816 tấn.



Các chuyên gia nhận định lượng vàng nhập khẩu của Ấn Độ sụt giảm trong tài khóa vừa qua có thể gây sức ép hơn nữa đối với giá vàng, bởi Ấn Độ là nước có truyền thống tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.



Theo Hội đồng thúc đẩy xuất khẩu đá quý và đồ kim hoàn (GJEPC), trong quý 1/2012, nhập khẩu vàng của Ấn Độ ước tính giảm mạnh xuống còn có 90 tấn so với 283 tấn cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm mạnh này được cho là do cuộc bãi công toàn quốc kéo dài 21 ngày của thợ kim hoàn Ấn Độ, đòi chính phủ rút lại thuế chế tác đối với đồ kim hoàn không có thương hiệu.



Với dự kiến khoảng 18.000 tấn vàng đang “ứ đọng” trong tay người tiêu dùng Ấn Độ trong nhiều năm qua, chính phủ nước này hồi tháng 1/2012 đã tăng thuế nhập khẩu vàng từ 1% lên 2% và tháng Ba lại quyết định tăng lên 4%.



Khi trình bày bản dự thảo ngân sách tài khóa 2012-2013 hồi tháng Ba, Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee cho rằng phải hạn chế nhập khẩu vàng, để kiềm chế thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai. Tiếp đó, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã thắt chặt các quy định cho vay đối với các công ty nhập khẩu vàng.



Ông Bachhraj Bamalwa, Chủ tịch Liên đoàn buôn bán đá quý và đồ kim hoàn toàn Ấn cho biết nhu cầu vàng tại Ấn Độ liên tục xuống thấp trong những tháng qua do không phải là mùa lễ hội. Ngoài ra, cuộc bãi công kéo dài của các nhà kim hoàn cũng ảnh hưởng lớn đến nhập khẩu vàng.



Tuy nhiên, do giá vàng thế giới cao nên năm 2011-2012 Ấn Độ phải bỏ ra khoảng 56 tỷ USD để thanh toán hóa đơn nhập khẩu vàng, so với 33 tỷ USD tài khóa trước đó.





Theo Minh Lý (TTXVN)