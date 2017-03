Nhật Bản cảnh báo can thiệp thị trường ngoại hối

Ông khẳng định Tokyo sẽ "không do dự khi đơn phương can thiệp vào thị trường để đối phó với các hành động đầu cơ."



Tuyên bố của ông Azumi được đưa ra sau khi Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi bày tỏ quan điểm rằng việc can thiệp vào thị trường ngoại hối nên thực hiện trên cơ chế đa phương. Đồng thời, Mỹ cũng chỉ rõ không ủng hộ việc Nhật Bản đơn phương can thiệp vào thị trường.



Mùa Thu năm ngoái, Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ để làm yếu đồng yen, sau khi đồng USD rớt xuống 75,63 yen/USD - mức mà ông Azumi cho rằng nếu Tokyo không hành động, kinh tế Nhật Bản có thể rơi vào tình trạng nguy kịch.



Nhật Bản đã bán ra một lượng tiền kỷ lục 8.070 tỷ yen trong lần can thiệp hôm 31/10/2011 và 1.020 tỷ yen trong 4 ngày từ 1-4/11/2011.



Bộ trưởng Azumi cho biết, ông đã lệnh cho Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngừng can thiệp sau khi đồng bạc xanh phục hồi lên 78,2 yen/USD.



Hoạt động bán yen ra đã có hiệu quả nhất định, khi đồng USD dao động trong biên độ 77-78 yen/USD ở thời điểm cuối năm 2011.



Theo ông Azumi, tỷ giá ngoại hối hiện nay không phản ánh các nhân tố cơ bản của kinh tế Nhật Bản.



Những phát biểu của ông Azumi đã gây sốc đối với các nhà giao dịch, do các nhà hoạch định chính sách thường hạn chế bình luận về các tỷ giá cụ thể để tránh đưa ra thông tin gợi ý cho thị thường.



Tuy nhiên, thị trường tiền tệ phiên giao dịch cuối tuần qua dường như "không để ý" tới những tuyên bố của ông Azumi.





Theo Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)