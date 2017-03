Nhật Bản sẽ thu mua toàn bộ số thịt bò nhiễm xạ

Bộ trưởng Kano cho biết biện pháp này nhằm giảm bớt các quan ngại của người tiêu dùng về việc gia súc ăn cỏ có chứa xêdi cao hơn so với giới hạn cho phép.



Theo đài truyền hình NHK, có gần 2.900 gia súc ăn cỏ bị nhiễm xêdi cao hơn giới hạn an toàn đã được phân phối tới 46 trong tổng số 47 tỉnh ở Nhật Bản, ngoại trừ tỉnh Okinawa.



Người ta đã phát hiện loại thịt bò nguy hiểm này tại sáu tỉnh, trong đó có tỉnh Fukushima, nơi các công nhân của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đang nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1.



Theo kế hoạch, chính phủ Nhật Bản sẽ thu mua toàn bộ thịt bò bị ô nhiễm phóng xạ thông qua một tổ chức tư nhân và sẽ không bán lại ra thị trường, đồng thời sẽ trợ cấp chi phí lưu giữ thịt bò này trong thời gian tới. Sau đó, các chi phí thu mua lại và lưu giữ thịt bò sẽ được chuyển sang cho TEPCO.



Bên cạnh đó, chính phủ sẽ tài trợ 50.000 yên (khoảng 640 USD)/con bò cho các hộ chăn nuôi gia súc bị ảnh hưởng bởi các biện pháp cấm tiêu thụ thịt bò nhiễm xạ này.



Bộ trưởng Kano cho biết các biện pháp trên sẽ đảm bảo rằng chỉ có thịt bò an toàn được đưa ra thị trường.





(TTXVN/Vietnam+)