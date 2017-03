Nhật Bản và Mỹ chính thức khởi động đàm phán TPP

Đây là vòng đàm phán song phương đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Nhật Bản trở thành thành viên thứ 12 tham gia đàm phán thành lập TPP ngày 23/7.



Trong ba ngày đàm phán tại thủ đô Tokyo, nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ ba thế giới sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có tiêu chuẩn an toàn ôtô, bảo hiểm, tài sản trí tuệ và hàng rào phi thuế quan.



Tuy nhiên, hai bên sẽ chưa thảo luận về vấn đề dỡ bỏ hàng rào thuế quan vì phía Mỹ muốn hoàn thiện đánh giá về tác động của việc này đối với nền kinh tế trước khi bước vào thảo luận chính thức.



Đoàn đàm phán Nhật Bản do phụ trách ngoại giao kinh tế Takeo Mori dẫn đầu, còn đoàn Mỹ do Quyền Phó Đại diện thương mại Wendy Cutler làm trưởng đoàn.



Phát biểu tại cuộc đàm phán, bà Wendy Cutler nói rằng hai bên có rất nhiều việc phải làm, do đó cần phải thảo luận nhanh và thảo luận một cách tích cực. Bà cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ có kỳ đàm phán hiệu quả.



Cũng theo bà Wendi Cutler, Đại diện thương mại Michael Froman sẽ thăm Nhật Bản vào ngày 19/8 tới để trao đổi với các thành viên nội các Nhật Bản về những nội dung chủ chốt trong đàm phán TPP. Chuyến thăm của ông Michael Froman diễn ra chỉ vài ngày trước Hội nghị cấp bộ trưởng về TPP ở Brunei trong hai ngày 22/8-23/8./.





