Nhật Bản: Xuất khẩu giảm lần đầu trong 3 tháng qua

Đây là lần đầu tiên tăng trưởng xuất khẩu của Nhật Bản bị giảm sút trong ba tháng qua, trong bối cảnh đồng yen tăng giá và kinh tế toàn cầu phục hồi chậm chạp.



Trong thời gian này, riêng xuất khẩu các loại xe ôtô tăng 6,1% do các dây chuyền sản xuất trên phạm vi toàn quốc đã được phục hồi sau thảm họa động đất gây sóng thần hồi tháng Ba vừa qua. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu một số sản phẩm khác như bán dẫn và linh kiện điện tử lại sụt giảm đáng kể, từ 20,8% - 32,4%.



Theo bộ trên, kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng 10 đạt 5.786,6 tỷ yên, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, nhập khẩu của Nhật Bản đã tăng tháng thứ 22 liên tiếp do các nhu cầu về năng lượng, sau khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận sóng thần.



Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 10 là 273,8 tỷ yen , cao hơn nhiều so với mức dự đoán trước đó (39,9 tỷ yen ). Đây là lần đầu tiên trong hai tháng qua nước này bị thâm hụt thương mại.





(TTXVN/Vietnam+)