Nhật dùng hơn 2.000 tỷ yen để chặn đà tăng giá

Ông Koji Fukaya, chuyên gia tiền tệ chủ chốt của tập đoàn Credit Suisse ở Nhật Bản cho rằng, khoản tiền hơn 2.000 tỷ yen này gần bằng con số dự báo.



Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục can thiệp vào thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, việc Nhật Bản đơn phương can thiệp vào thị trường ngoại hối để làm suy yếu đồng yen sẽ khó khăn hơn trong thời gian tới.



Trong khi đó, ngày 30/9, Thứ trưởng cao cấp của Bộ Tài chính Mitsuru Sakurai bày tỏ hy vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ hỗ trợ Chính phủ chặn đà tăng giá của đồng yen bằng cách đưa ra các biện pháp “thích hợp” tại cuộc họp sắp tới của Hội đồng Chính sách BOJ.



Thứ trưởng Sakurai cũng cho biết, Chính phủ sẽ thúc đẩy Quốc hội nhanh chóng thông qua dự thảo ngân sách bổ sung cho tài khóa 2010 để tài trợ cho gói kích thích kinh tế mới.



Hôm 15/9, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định can thiệp vào thị trường ngoại hối thông qua nghiệp vụ bán yen, mua vào USD và các ngoại tệ khác lần đầu tiên trong vòng hơn sáu năm qua sau khi tỷ giá giữa yen và USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua.



Sau quyết định trên của Chính phủ, tỷ giá đã tăng nhẹ lên mức 85 yen/USD. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, đồng yen đã tăng giá trở lại so với USD và tỷ giá này hiện ở mức khoảng 83 yen/USD.



Chính phủ Nhật Bản thường phát hành hối phiếu quỹ ngoại hối để huy động vốn cho việc can thiệp vào thị trường tiền tệ. Trong tài khóa 2010, Chính phủ có thể phát hành khoảng 33.000 tỷ yen loại giấy tờ có giá này./.





Theo Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)