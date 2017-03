Nhật thặng dư tài khoản vãng lai bốn tháng liên tiếp

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản, mức thặng dư này đạt 540,7 tỷ yen (khoảng 535,3 triệu USD), tăng 58,1% so với năm trước. Tháng 6/2013, con số này tăng lên 100,8%.



Tài khoản thu nhập, phản ánh số lượng mà Nhật Bản thu được từ đầu tư nước ngoài, đạt mức thặng dư 1.522,8 tỷ yen, tăng 8,6% so với năm trước, chủ yếu nhờ cổ tức và lợi nhuận thu được từ đầu tư chứng khoán tăng trong bối cảnh đồng yen giảm giá.



Trong khi đó, thương mại hàng hoá lại chứng kiến mức thâm hụt 906,7 tỷ yen trong bối cảnh hàng hóa xuất khẩu tăng 9,1%, đạt 5.526,9 tỷ yen, trong khi kim ngạch nhập khẩu lại tăng tới 9,6% lên mức 6.433,6 tỷ yen.



Đồng yen giảm giá thường hỗ trợ cho các mặt hàng xuất khẩu nhờ giá rẻ hơn ở nước ngoài và giúp tăng lợi nhuận ở nước ngoài nhưng đồng thời cũng góp phần đẩy giá nhập khẩu tăng cao.



Chi phí nhập khẩu cũng bị đội lên do nhu cầu về khí đốt và dầu lửa của các công ty điện lực phục vụ cho việc sản xuất nhiệt điện tăng mạnh nhằm thay thế cho năng lượng hạt nhân sau sự cố nhà máy điện Fukushima số 1 hồi tháng 3/2011.



Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, so với một năm trước, đồng yen đã mất 26,8% giá trị so với đồng USD và 28,5 % so với đồng euro.





Theo TTXVN