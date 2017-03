Nhật: Thặng dư vãng lai giảm tháng thứ 15 liên tiếp

Đây là tháng thứ 15 liên tiếp thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản giảm.



Báo cáo của Bộ Tài chính cho rằng nguyên nhân của sự sụt giảm trên là do thâm hụt thương mại và dịch vụ tăng trong khi thặng dư thu nhập từ đầu tư lại giảm. Trước đó, các nhà kinh tế dự đoán thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản là 511 tỷ yen.



Cũng trong thời gian trên, giá trị đơn đặt hàng các loại máy chủ chốt của khu vực tư sau khi đã được điều chỉnh yếu tố mùa vụ giảm 14,8% so với tháng trước đó, xuống còn 671,9 tỷ yen.



Đây là sự sụt giảm lần đầu tiên trong vòng 2 tháng qua và mức giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo giảm 2,6% của các nhà kinh tế.



Điều này cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản đã không còn hào hứng với đầu tư mới.



Chỉ số trên, loại trừ nhu cầu biến động của các công ty điện lực cũng như không tính số đơn đặt hàng mua các loại tàu, được coi là chỉ số hàng đầu về mức chi tiêu vốn doanh nghiệp và mọi biến động vốn có thể phản ánh triển vọng của cả nền kinh tế.





(TTXVN)