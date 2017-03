Nhật-Pháp nhất trí hợp tác năng lượng hạt nhân

Lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ngày 20/2, gần 1 năm sau thảm họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai bên đặt mục tiêu đưa ra một loạt biện pháp an toàn cho việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào cuối năm nay.Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Công nghiệp và Năng lượng Pháp Eric Besson nói rằng ông muốn tạo ra các quy tắc hướng dẫn an toàn hạt nhân quốc tế và cho rằng sẽ có tương lai tốt đẹp cho các nhà máy điện hạt nhân chừng nào chúng đáp ứng mức độ an toàn cao nhất. Tại cuộc họp, Nhật Bản và Pháp cũng nhất trí trao đổi thông tin về các giải pháp chính trị của hai nước về năng lượng tái sinh và tiết kiệm năng lượng.Tháng 10/2011, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Thủ tướng pháp Francois Fillon đã nhất trí thành lập ủy ban chung nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân sau sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Pháp rất quan tâm đến những hậu quả của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 vì nước này phụ thuộc tới gần 80% vào nguồn điện hạt nhân và xuất khẩu công nghệ hạt nhân cũng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nước này.Trong một diễn biến khác, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Litva Andrius Kubilius đang ở thăm Nhật Bản cùng ngày, Thủ tướng Noda đã cam kết sẵn sàng giúp Litva tăng cường đảm bảo an toàn năng lượng hạt nhân của nước này.Tại hội đàm, ông Kubilius đã bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản sẽ cung cấp công nghệ hạt nhân tiên tiến nhất của Nhật Bản cho Litva, nước đang có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn nhỏ Visaginas của nước này.Ông Noda nói sẽ hợp tác để cải thiện mức độ đảm bảo an toàn năng lượng hạt nhân của Litva trong khi “chia sẻ kinh nghiệm và bài học rút ra từ sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.