Nhiều ngân hàng châu Âu không qua được sát hạch

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và những ngân hàng khác hy vọng động thái trên sẽ thuyết phục các nhà đầu tư, rằng EU cuối cùng cũng sẽ công khai về mức độ của những vấn đề trong các ngân hàng. Tuy nhiên, kết quả sát hạch sẽ gây sức ép lên những nước miễn cưỡng hỗ trợ các ngân hàng không thể huy động được tiền.



Nguồn tin trên cho hay Cơ quan Quản lý ngân hàng châu Âu (EBA) dự kiến khoảng giữa tháng Bảy, trùng với thời gian diễn ra cuộc họp các bộ trưởng tài chính EU, sẽ thông báo có từ 10 đến 15 trong số 91 ngân hàng tham gia đợt sát hạch đã bị đánh trượt. Đó có thể là những ngân hàng ở Đức, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.



Các đợt kiểm tra trên sẽ đưa ra bức tranh đầu tiên về tình hình "sức khỏe" của các ngân hàng do lần kiểm tra trước cách đây một năm dường như quá lỏng lẻo. Trong lần kiểm tra đó, tất cả các ngân hàng của Ireland đều được trao giấy chứng nhận sức khỏe tốt hàng tháng trước khi những khó khăn của họ buộc nước này tìm đến gói giải cứu quốc tế.



Đợt kiểm tra mới này sẽ đánh giá mức vốn cơ bản mà các ngân hàng dựa vào đó để trang trải những thua lỗ, như việc nắm giữ những khoản nợ chưa trả trong trường hợp kinh tế suy giảm hoặc giá bất động sản sụt giảm.



Ngoài ra, các đợt kiểm tra này cũng "đo lường" tác động đối với những ngân hàng nếu trái phiếu chính phủ mà họ sở hữu do những nước như Hy Lạp phát hành, bị mất giá. Nhưng những đợt sát hạch này sẽ không thể đánh giá được đầy đủ những tác động trong trường hợp một quốc gia vỡ nợ, bao gồm cả khả năng đóng băng các khoản cho vay liên ngân hàng.



Trong nỗ lực chứng minh sự tin cậy, EBA, cơ quan tiến hành sát hạch và ECB, cơ quan đưa ra những kịch bản kinh tế, lần này đã đánh trượt nhiều ngân hàng hơn so với bảy ngân hàng của năm ngoái.



Nguồn tin trên cho rằng EBA muốn số ngân hàng không vượt qua kỳ sát hạch trong khoảng từ 10 đến 15 để cho thấy đợt sát hạch này là nghiêm túc, tuy nhiên nhấn mạnh các nhà chức trách không muốn đánh trượt nhiều ngân hàng vì lo ngại có thể gây hoang mang.



Trong khi EBA và ECB muốn công khai những ngân hàng không đạt điều kiện, thì các nhà chức trách các nước lại không muốn nêu tên những ngân hàng của nước họ trong danh sách, do lo ngại dư luận nói rằng họ không có khả năng vì không tự phát hiện ra vấn đề.



Ngoài ra, EBA còn đối mặt với sức ép từ những chính phủ muốn tránh những thất bại có thể buộc họ tìm đến sự hỗ trợ về tài chính.



Một quan chức EU nói rằng bất đồng với Đức về cách thức áp dụng những tiêu chuẩn sát hạch này đã làm trì hoãn việc công bố kết quả kiểm tra "sức khỏe" tài chính tới vài tuần. Trong khi đó, các quan chức cao cấp các bộ tài chính châu Âu hiện đang thảo luận cách thức giúp đỡ những ngân hàng bị đánh "trượt".





Theo Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)