Những công ty thành danh từ khủng khoảng

1. Procter & Gamble (P&G)



Ngay giữa cuộc khủng hoảng tài chính 1837, người thợ làm nến William Procter và thợ làm xà phòng James Gamble đã cùng nhau mở một công ty sản xuất hàng tiêu dùng ở Cincinnati. Đây là một quyết định hết sức rủi ro vì khi ấy cuộc khủng hoảng tài chính đã kéo dài được sáu năm. Sự di dân ồ ạt đến các nước phương Tây đã làm cho đất tăng giá và gây ra lạm phát.



Dưới thời Tổng thống Martin VanBuren, hệ thống ngân hàng lung lay cùng với những lo ngại về nền kinh tế yếu ớt đã khiến nước Mỹ rơi vào tình trạng suy thoái tồi tệ nhất kể từ khi ra đời. Nhưng Procter & Gamble đã tồn tại và tiếp tục thâu tóm được những hợp đồng béo bở để cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho quân đội Liên bang trong suốt thời kỳ Nội chiến.



Hiện nay, P&G nổi tiếng trên khắp thế giới với các thương hiệu tên tuổi như Tide, Pampers, Oral-B, Iams, Pantene, Duracell và Pringles. Năm 2010, doanh thu của hãng đạt 78,9 tỷ USD – tăng 3% so với năm 2009 và lợi nhuận ròng là 12,7 tỷ USD. Hàng tiêu dùng là nhu yếu phẩm, chính vì vậy, bất chấp tình hình kinh tế thế giới tồi tệ đến mức nào, thì P&G sẽ vẫn được coi là một gã khổng lồ.



2. IBM



Hãng máy tính IBM được thành lập trong thời kỳ suy thoái kéo dài 1873-1896. Giai đoạn này đã chứng kiến hàng loạt sự kiện đen đủi cho nền kinh tế thế giới như sàn giao dịch chứng khoán Vienna sụp đổ, Đạo luật Tiền tệ năm 1873 hủy bỏ vai trò của bạc khiến cho các nhà đầu tư không thể cho vay dài hạn. Hệ thống ngân hàng Mỹ sụp đổ hai lần, gây ra hai cuộc khủng hoảng 1873 và 1893.



Tuy nhiên, bất chấp tình hình kinh tế ảm đạm, ba công ty mới là Tabulating Machine Company, International Time Recording Company và Computing Scale Corporation đã phát triển ra những công nghệ mới phục vụ cho nhu cầu thời bấy giờ, ví dụ như đồng hồ tính giờ làm việc của công nhân hay máy thống kê để số lượng người di cư. Ba công ty này đã sáp nhập làm một năm 1911 với tên gọi ban đầu là "Computing-Tabulating-Recording Company", vài năm sau đó mới đổi thành IBM.



Thành công quá mức của IBM trong thập niên 60 đã dẫn đến việc công ty này bị Bộ Tư pháp điều tra chống độc quyền. Đầu thập niên 90, IBM dần bị quên lãng do các sản phẩm phần cứng của hãng này không còn được ưa chuộng nữa. Khi Lou Gerstner lên làm CEO, IBM đã phải thay đổi mô hình kinh doanh và chuyển trọng tâm từ sản phẩm sang dịch vụ. Năm 2010, IBM đạt doanh thu 99,9 tỉ USD và lợi nhuận là 14,8 tỉ USD.



3. General Electric (GE)









4. General Motors (GM)





5. Federal Express (FedEx)

Theo Hà Thu (theo CNN)



Được thành lập bởi nhà phát minh Thomas Edison, Công ty General Electric vẫn phát triển vững mạnh đến tận ngày nay.Châm ngòi cho Thời kỳ suy thoái kéo dài chính là cuộc khủng hoảng năm 1873, bắt đầu bằng sự phá sản của công ty đầu tư lớn Jay Cooke & Co, làm đình trệ hoạt động của sàn NYSE trong nhiều ngày liền. Kéo theo đó là cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra trong suốt 6 năm trời.Ngay trong thời điểm đó, Thomas Edison đã mở một phòng thí nghiệm tại Menlo Park, New Jersey năm 1876. Đến 1879, khi cuộc khủng hoảng chính thức chấm dứt, ông đã chế tạo thành công bóng đèn điện đầu tiên. Mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn tồi tệ cho đến tận năm 1896, nhưng Edison cũng đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để lập ra công ty có tên Edison General Electric Company. Năm 1896, GE của Edison đã có tên trong Dow Jones Industrial Average và hiện nay là đại diện duy nhất còn lại từ câu lạc bộ 12 công ty đầu tiên có tên trong chỉ số này.Năm 2010, GE đã có 3 quý tăng trưởng mạnh liên tiếp với doanh thu là 150,2 tỷ USD – giảm nhẹ so với 155,3 tỷ USD năm 2009. Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty này lại tăng từ 11 tỷ USD năm 2009 lên 11,6 tỷ USD năm 2010.Trong cuộc khủng hoảng 1907 dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, trước khi các ngân hàng trung ương ra đời, thì các tổ chức cho vay phải tự dựa vào nguồn lực của chính mình. Năm 1907, khi rất nhiều ngân hàng lớn thất bại trong việc kiểm soát cổ phiếu của United Copper, người dân đã đổ xô đi rút tiền, làm sụp đổ hàng loạt quỹ tín thác và nhiều tổ chức cho vay khác.Nhưng điều này không ngăn cản được William Duran - một nhà sản xuất xe ngựa hàng đầu thời đó – tìm kiếm vận may với công nghệ mới có tên là ôtô. Ngày 16/9/1908, GM được thành lập ở Flint, Mich. Cùng năm đó, GM nắm quyền kiểm soát Buick & Oldsmobile. Lịch sử ghi nhận cuộc khủng hoảng 1907 kết thúc vào tháng 6/1908. Tuy nhiên, đến tận năm 1909, tình hình kinh tế vẫn chưa thể khôi phục về mức trước năm 1907. Đó là thời điểm tuyệt vời cho việc mua lại các công ty khác của GM và họ tiếp tục phát triển mạnh mẽ đến tận cuộc suy thoái gần đây nhất bắt đầu từ năm 2008.Đến 2010, lần đầu tiên sau 6 năm, GM thu được lợi nhuận 4,7 tỷ USD. Đây là dấu hiệu chứng tỏ công ty này đang dần hồi phục và thoát khỏi tình trạng suy thoái. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, đà phát triển của hãng sản xuất ô tô này khó có thể giữ được trong năm 2011.Vào cuộc khủng hoảng dầu lửa 1973, nhà kinh doanh Frederic W. Smith đã nhận ra được một nhu cầu kinh doanh cấp thiết: đó là chuyển phát các tài liệu quan trọng trong thời gian chỉ một đến hai ngày. Vì vậy, tháng 6/1971, ông thành lập Federal Express và chính thức hoạt động năm 1973 tại sân bay quốc tế Memphis. Đêm đầu tiên, FedEx đã chuyển được 186 gói hàng tới 25 thành phố trên nước Mỹ.Thế nhưng, chỉ trong vòng vài tháng, nhiều quốc gia Ảrập lại ra lệnh cấm xuất khẩu dầu lửa sang Mỹ. Đây đúng là một thảm họa cho các công ty phụ thuộc vào phương tiện chạy bằng nhiên liệu như FedEx. Tuy nhiên, họ vẫn tồn tại và có lợi nhuận vào tháng 7/1975, khi giá dầu đã bình ổn trở lại. Cuộc khủng hoảng năm 2008 đã làm cho nhu cầu chuyển phát nhanh yếu đi đáng kể. Tuy nhiên, năm 2010, FedEx đã đạt dược doanh thu là 34,73 tỷ USD và 22,83 tỷ USD lợi nhuận.