Niềm tin kinh doanh "thổi" giá đồng euro ở châu Á

Thêm vào đó, tâm lý của giới đầu tư về vấn đề Hy Lạp đang được cải thiện.



Tại Tokyo vào chiều 24/2, đồng euro đã tăng lên 1,3371 USD và 107,36 yen so với các mức tương ứng là 1,3369 USD và 106,94 yen vào cuối phiên hôm trước (23/2) trên thị trường New York. Đồng bạc xanh cũng tăng lên 80,31 yên so với 79,98 yen của cuối phiên hôm trước.



Theo Noriaki Murao, nhà giao dịch thâm niên tại ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ ở New York, niềm tin kinh doanh tăng cao ngoài dự kiến tại Đức là nhân tố chính đẩy đồng euro đi lên trong phiên giao dịch hôm nay.



"Mặc dù thực tế là các nhà đầu tư vẫn còn khá quan ngại về các vấn đề của Hy Lạp... song nhìn chung, họ đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn bởi nhiều khả năng "con nợ chúa chổm" này có thể tránh được vỡ nợ," ông Murao nói.



Tâm lý lạc quan còn được nhân lên trước thông tin Quốc hội Hy Lạp đã thông qua một điều luật về khoản giảm nợ lịch sử 107 tỷ euro với các nhà cho vay tư nhân.



Với tiến trình tái cấu trúc khoản nợ khổng lồ của nước này đang đi đúng hướng, các nghị sỹ Hy Lạp sẽ không phải biểu quyết về những gói cắt giảm khắt khe nữa và đã đạt được các yêu cầu để có được gói cứu trợ bổ sung trị giá 130 tỷ euro.



Trong phiên cuối tuần, đồng USD giảm giá so với phần lớn các đồng tiền châu Á.





Theo Thùy Chi (TTXVN)