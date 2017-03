Nợ công của châu Âu sẽ khiến Mỹ thiệt hại nặng

Ông Joseph P. Quinlan, Giám đốc chiến lược thị trường tại US Trust, cho biết vấn đề nguy hiểm nhất đối với thị trường chứng khoán Mỹ là tác động của cuộc khủng hoảng nợ công đối với các công ty đa quốc gia ở châu Âu, nơi Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất. Ông nói: "Mỹ đầu tư vào các nền kinh tế 'đang thở khò khè' của châu Âu nhiều hơn so với các nền kinh tế linh hoạt, mạnh mẽ của châu Á, Nam Mỹ và châu Phi."



Ông Quinlan nhấn mạnh chứng khoán đầu tư của Mỹ ở Ireland là 190 tỷ USD, lớn hơn 3 lần so với Trung Quốc, trong khi dân số Ireland chỉ vào khoảng 4,5 triệu người, tương đương với một thành phố lớn ở Trung Quốc.



Chiến lược gia này khẳng định Ireland vẫn còn quan trọng hơn đối với các công ty Mỹ, so với 1,2 tỷ dân ở Trung Quốc. Tương tự, cổ phần đầu tư của Mỹ ở Bỉ là 11,4%, lớn hơn nhiều so với ở Brazil, và đầu tư của Mỹ tại Tây Ban Nha lớn gần gấp đôi so với ở Ấn Độ hay Hàn Quốc.



Theo ông Quinlan, việc đầu tư quá lớn ở châu Âu đang trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều công ty Mỹ khi cuộc khủng hoảng của khu vực này đang phát triển với tốc độ nhanh chóng.



Theo chuyên gia kinh tế Charles Dumas, thuộc hãng Lombard Street, việc thắt chặt tài chính ở các quốc gia châu Âu như Italy và Tây Ban Nha đã củng cố thêm quan điểm rằng suy thoái ở khu vực này là không thể tránh khỏi và có khả năng sâu hơn. Điều này xảy ra đúng lúc tăng trưởng của Trung Quốc cũng đang chậm lại. Ông Dumas nói: "Suy thoái kinh tế nghiêm trọng dường như đã xảy đúng như dự báo."



Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), châu Âu chiếm 56% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu của Mỹ năm 2010. Điều này cho thấy không một khu vực nào mang lại sự thành công cho các công ty đa quốc gia của Mỹ như châu Âu.



Lâu nay người ta lập luận rằng nơi nào có giá nhân công rẻ và các quy định lỏng lẻo sẽ thu hút được các công ty Mỹ. Tuy vậy, ông Quinlan nhấn mạnh các công ty đa quốc gia của Mỹ nhìn vào các thị trường có tương lai phát triển rộng lớn và giàu có hơn.



Sự phục hồi của châu Âu từ sau Thế chiến thứ hai và việc tăng cường hội nhập kinh tế đã thu hút nhiều các công ty Mỹ đầu tư vào khu vực, do đó khi cuộc khủng hoảng ở châu Âu ngày càng sâu thì những thiệt hại đối với Mỹ cũng ngày càng lớn.





