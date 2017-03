Nợ công của Nhật sắp vượt ngưỡng 1 triệu tỷ yen

Các khoản vay thông qua việc phát hành trái phiếu quốc gia và những khoản vay ngân hàng sẽ lên tới 1,024 triệu tỷ yen vào cuối tháng 3/2012, cao hơn 28.000 tỷ yen so với con số dự báo ban đầu của Bộ Tài chính Nhật Bản cho tài khóa 2011.



Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính tổng nợ công của Nhật Bản, bao gồm cả các chi phí an sinh xã hội, hiện đã lên tới 1,054 triệu tỷ yen ( khoảng 9.800 tỷ euro, với tỷ giá 107 yen/euro), tương đương 220% Tổng sản phẩm quốc nội của nước này năm 2010.



Nhật báo Asahi cho biết nguyên nhân khiến nợ công của Nhật Bản tăng mạnh là do nước này phải tăng cường vay nợ để trang trải các chi phí tái thiết khu vực Đông Bắc Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần hôm 11/3, xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima và can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm chặn đà tăng giá của đồng yên.



Chính phủ Nhật Bản sẽ phải phát hành bổ sung 11.500 tỷ yen trái phiếu quốc gia để tài trợ cho một phần ngân sách bổ sung lần thứ ba trong tài khóa 2011. Bên cạnh đó, Tokyo cũng có thể sẽ phát hành 15.000 tỷ yen hối phiếu tài chính để tài trợ cho cuộc chiến chống hiện tượng tăng giá bất thường của đồng yen.



Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản đã bổ sung 3.000 tỷ yen trái phiếu đặc biệt so với kế hoạch ban đầu nhằm hỗ trợ Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima I đang gặp sự cố ở tỉnh Fukushima, phía Đông Bắc nước này.





Theo Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)