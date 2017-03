Nợ công của Síp có thể tới 80% GDP vào cuối năm

Trong thông cáo báo chí ra ngày 29/7, S&P nêu rõ bất chấp việc Chính phủ Síp đang tiến hành đàm phán về các biện pháp thắt chặt chi tiêu mạnh mẽ, song nước này khó có thể đạt được mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tài khóa 2011 và xuống còn 2% GDP vào năm 2012.



Bên cạnh đó, S&P cũng cho rằng không loại trừ khả năng nợ công của Síp, dự báo lên tới 80% GDP vào cuối năm 2011, sẽ tiếp tục tăng lên. Điều này cũng làm giảm khả năng của Chính phủ Síp trợ giúp khu vực ngân hàng quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề từ việc tái cấu trúc nợ công của Hy Lạp.



Viễn cảnh tiêu cực về mức độ tín nhiệm là lời cảnh báo tín dụng của Chính phủ Síp có thể tiếp tục bị hạ mức xếp hạng nếu nước này không cắt giảm mạnh chi tiêu ngân sách cũng như tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng.



Các ngân hàng của Síp là một trong những thể chế tài chính nắm giữ nhiều nhất trái phiếu Chính phủ Hy Lạp. Chỉ tính riêng hai ngân hàng thương mại lớn là Marfin Popular Bank và Bank of Cyprus của nước này đã nắm giữ lượng trái phiếu của xứ sở "Thần thoại" lên tới gần 6 tỷ euro.



Động thái trên của S&P diễn ra chỉ hai ngày sau khi hãng Moody's hạ mức tín nhiệm nợ chính phủ của Síp với lý do các ngân hàng nước này đang nắm giữ một khối lượng lớn trái phiếu Chính phủ Hy Lạp cùng với hậu quả kinh tế nghiêm trọng do vụ nổ lớn tại một căn cứ quân sự hồi đầu tháng Bảy gây ra. Những khó khăn kinh tế và căng thẳng chính trị cũng đã làm tan rã chính phủ liên minh ở quốc đảo này.





(TTXVN/Vietnam+)