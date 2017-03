"Nợ của các hộ gia đình châu Á lên đến đỉnh điểm"

Theo đó, tại Malaysia, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan, tỷ lệ nợ của các hộ gia đình đã lên đến đỉnh điểm, mà nguyên nhân, theo Les Echos là do các hộ được vay tín dụng dễ dàng để chi tiêu và do thói quen mua nhà đất của người châu Á trong bối cảnh giá bất động sản tăng vọt.



Theo tờ báo, tỷ lệ vay nợ của người Malaysia là cao nhất, tương đương 196% so với thu nhập hàng năm, cao hơn cả Hàn Quốc (166%). Vào năm 2003, tỷ lệ này tại Malaysia chỉ ở mức 125%.



Có thể nói, tại Hàn Quốc, các hộ gia đình nghèo nhất cũng chính là các hộ có nguy cơ nợ nần chồng chất nhất.



Một nghiên cứu của Coface cho thấy, nợ của các hộ gia đình của 20% những người nghèo nhất tại Hàn Quốc đạt đến 184% tổng thu nhập của họ vào năm 2012, tức là cao hơn 18 điểm so với mức trung bình của quốc gia.



Tại Singapore, các hộ gia đình chịu tác động gián tiếp của việc giá cả bất động sản tăng vọt. Ở quốc đảo nhỏ bé này, hơn 80% người dân làm chủ bất động sản. Số người vay tín dụng để mua nhà đất đã tăng lên 78% từ năm 2008 đến 2012. Tỷ lệ nợ ở Thái Lan là 112%.



Bốn quốc gia đang gặp nguy cơ này có một tình trạng giống Hoa Kỳ vào năm 2008, thời điểm Hoa Kỳ có tỷ lệ nợ trung bình của các hộ là 130%.



Theo phân tích của các chuyên gia bảo hiểm-tín dụng, các nước này sẽ cần phải thực hiện một số biện pháp điều chỉnh trong thời gian tới, trong đó có việc tiết giảm tiêu thụ.



Ý thức được điều đó, các hộ gia đình cũng đã bắt đầu giảm chi tiêu, và điều này đã tác động trở lại lên giá cả bất động sản.



Vấn đề còn lại là chính quyền các nước trên cần siết chặt các chính sách tiền tệ cũng như luật lệ trong ngành bất động sản.



Tờ báo so sánh bốn nước trên với các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines, những nơi có tỷ lệ nợ rất thấp, chỉ dưới 35% vào năm 2012.





