Nợ xấu các ngân hàng Trung Quốc chạm mức kỷ lục

Theo số liệu của Ủy ban Điều hành Ngân hàng Trung Quốc (CBRC), đến hết tháng Sáu năm nay, NPL của các ngân hàng tăng 13 tỷ NDT so với quý 1, đưa NPL của các ngân hàng lên mức cao kỷ lục trong vòng 17 quý qua. Tuy nhiên, tỷ lệ NPL trên tổng số nợ chưa trả là 0,96%, tương đương với quý I năm nay.



So với ba tháng đầu năm nay, NPL của các ngân hàng cổ phần và ngân hàng thương mại cấp thành phố trong quý 2 năm nay tăng nhanh hơn các ngân hàng quốc doanh lớn.



Theo Shang Fulin, Chủ tịch CBRC, trong sáu tháng đầu năm nay, mười tỉnh thành, trong đó có Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang, có NPL tăng nhanh nhất. NPL mới ở Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông lên tới 31 tỷ NDT trong nửa đầu năm nay.



Theo An Zhanqiang, Phó Chủ tịch Beijing Unbank Investment Consultant Ltd, nợ xấu gia tăng có liên quan chặt chẽ tới sự tăng trưởng kinh tế chậm lại. NPL tăng còn do các doanh nghiệp nhỏ ốm yếu và các nhà buôn thép dựa quá nhiều vào tín dụng ở những khu vực này. Đó là lý do tại sao NPL mới của các ngân hàng cổ phần và ngân hàng thương mại cấp thành phố, vốn thường nhắm vào các doanh nghiệp nhỏ không được nhà nước hỗ trợ, cao hơn những ngân hàng thương mại lớn.



Tuy nhiên, Jin Lin, nhà phân tích thuộc Orient Securities, cho rằng những khoản nợ xấu trên có thể sẽ không tạo ra những rủi ro mang tính hệ thống và một vài khoản nợ quá hạn sẽ được hoàn trả trong sáu tháng cuối năm.



CBRC cho hay lợi nhuận ròng của các ngân hàng thương mại đạt 753,1 tỷ NDT trong sáu tháng đầu năm, tăng 13,83% so với cùng kỳ năm ngoái.





Theo Hải Yến (TTXVN)