Nữ trang trẻ em từ Trung Quốc chứa chất cực độc

Điều tra của hãng tin AP cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc đưa chất kim loại nặng catmi vào các sản phẩm nữ trang đồ chơi cho trẻ em, khiến chúng trở nên sáng bóng, lấp lánh. Qua khảo sát, nhiều sản phẩm vòng tay, mặt dây chuyền được báy bán mọi nước trên nước Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc chứa chất này.

Hãng tin AP đã đem 103 sản phẩm mua từ New York, bang Ohio, Texas và California đi xét nghiệm, hầu hết mua trong hai tháng 11 và 12 vừa rồi. Kết quả cho thấy có 12% sản phẩm nữ trang có chứa ít nhất 10% catmi. Nhiều sản phẩm chứa tới 84 đến 84%, thậm chí 91% trọng lượng là catmi. Người phát ngôn của Ủy ban An toàn sản phẩm Mỹ hôm Chủ nhật cho biết họ đang mở cuộc điều tra rộng rãi và sẽ ra hành động càng sớm càng tốt để bảo vệ sự an toàn của trẻ nhỏ.

Một vài trong số những sản phẩm chứa nhiều catmi nhất là các chuỗi vòng tay được bày bán ở chuỗi siêu thị bán lẻ Walmart, chuỗi cửa hàng trang sức Claire và các tiệm nhỏ. Hàm lượng catmi cao cũng được tìm thấy trong mặt dây chuyền lấy chủ đề phim The Princess and The Frog.

Giáo sư Jeff Weidenhamer từ Đai học Ashland đang cầm trên tay

mẫu mặt dây chuyền hình chú tuần lộc mũi đỏ có xuất xứ từ Trung Quốc,

một trong những sản phẩm được đem đi xét nghiệm. Ảnh: AP

Các cuộc thử nghiệm của AP được thực hiện bởi giáo sư Jeff Weidenhamer từ Đại học Ashland ở bang Ohio. Trong những năm qua, ông là người cung cấp cho các cơ quan chức năng bằng chứng về hàm lượng chì cao trong các sản phẩm đồ chơi Trung Quốc.

Catmi kim loại nặng là chất độc còn nguy hiểm gấp nhiều lần so với chì. Chất này gây nguy cơ ung thư cao. Những nghiên cứu gần đây cho thấy cũng giống như chì, catmi cản trở sự phát triển của não bộ.

"Đây là một chất cực độc", Bruce A. Fowler, chuyên gia về catmi tại Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết. Trong bảng danh sách xếp loại 275 chất độc nhất, catmi đứng thứ 7.

Theo điều tra ban đầu, trẻ em không cần nuốt mà chỉ cần chơi với những loại nữ trang này đã có khả năng bị nhiễm độc. Chất độc sẽ dần dần ngấm với liều lượng mỗi ngày một ít vào khi trẻ em ngậm, cắn các sản phẩm chứa hàm lượng catmi cao.

Theo Thanh Bình ( VNE)