OPEC dự báo nhu cầu dầu thế giới 2010 tăng nhẹ

OPEC cho rằng, mặc dù có một số sa sút và xáo trộn, nhưng sự hồi phục kinh tế thế giới tiếp tục thúc đẩy sức tiêu thụ dầu.



So với năm 2009, OPEC dự báo nhu cầu dầu thô thế giới tăng thêm 1,13 triệu thùng/ngày (tương đương 1,3%) lên 85,59 triệu thùng/ngày năm 2010. Trước đây, OPEC dự báo nhu cầu dầu thô thế giới chỉ tăng thêm 1,05 triệu thùng/ngày (1,2%).



OPEC nhấn mạnh, dự báo tăng thêm này là do sự tăng trưởng kinh tế thế giới cao hơn dự kiến trong sáu tháng đầu năm nay nhờ những kế hoạch khôi phục kinh tế. OPEC vẫn dữ nguyên dự báo về nhu cầu dầu thô trong năm 2011.



OPEC sẽ nhóm họp ngày 14/10 tại Vienna (Áo) để đánh giá sản lượng của các nước thành viên trên cơ sở giá cả ổn định và sự sụt giảm mạnh trữ lượng dầu mỏ ước tính của Iraq.



OPEC có sản lượng chính thức 24,84 triệu thùng/ngày, được áp dụng kể từ tháng 1/2009 sau đợt cắt giảm mạnh sản lượng nhằm ngăn chặn đà giảm giá dầu. Trước đó, giá dầu thô đã giảm từ mức cao kỷ lục hơn 147USD hồi tháng 7/2008 xuống còn khoảng 32 USD/thùng trong tháng 12/2008 trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu.



Mới đây, mặc dù giá dầu tăng lên mức cao nhất trong năm tháng qua ở mức trên 85 USD/thùng hồi tuần trước do đồng USD yếu, giới phân tích tin rằng giá dầu sẽ lại giảm xuống mức 70-80 USD/thùng./.





(TTXVN/Vietnam+)