OPEC: Nhu cầu dầu tăng nhẹ lên 88,72 triệu thùng

OPEC cũng nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ trong năm tới, từ 89,5 triệu thùng/ngày lên 89,52 triệu thùng/ngày.



Theo OPEC, nhu cầu dầu mỏ thế giới đã vượt qua giai đoạn giảm sút và chuyển sang giai đoạn ổn định hơn. Nhu cầu dầu mỏ năm nay dự kiến tăng mạnh tại Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, trong khi tiếp tục giảm tại châu Âu. Tuy nhiên, OPEC lưu ý rằng tình hình kinh tế chưa rõ ràng có thể một lần nữa khiến nhu cầu dầu mỏ giảm trong năm 2013.



Trong năm nay, nhu cầu dầu mỏ tại nhiều khu vực tăng mạnh do thảm họa thiên nhiên và các sự cố, như việc Nhật Bản đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân hay tình trạng lũ lụt và mất điện kéo dài tại Ấn Độ, khiến việc dự báo về nhu cầu dầu mỏ trở nên khó dự đoán hơn.



Theo báo cáo mới công bố, sản lượng của các thành viên OPEC đạt 31,75 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2012, mức cao nhất kể từ tháng 9/2008, trước khi giảm dần xuống mức 31,18 triệu thùng/ngày trong tháng Bảy, song vẫn vượt trần sản lượng 30 triệu thùng/ngày mà OPEC đặt ra.



Giá dầu đã phân hóa không đồng nhất trên thị trường châu Á vào lúc mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 10/8, nhờ những số liệu kinh tế tích cực từ Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là nhà tiêu thụ dầu thô số một thế giới, song đồng USD mạnh lên lại "đè" giá dầu xuống.



Vào sáng 10/8 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 9/2012 tăng được 1 xu lên 93,37 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ lại lùi 4 xu xuống 113,18 USD/thùng.



Theo các nhà phân tích, mặc dù được hậu thuẫn nhờ thông tin tích cực từ thị trường việc làm và lĩnh vực thương mại của Mỹ, theo đó, lượng người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp lần đầu trong tuần trước (kết thúc ngày 4/8) đã giảm được 6.000 người, xuống còn 361.000 người, trong khi thâm hụt thương mại trong tháng Sáu cũng giảm tháng thứ ba liên tiếp do xuất khẩu tiếp tục tăng trong khi nhập khẩu vẫn giảm, song đồng bạc xanh mạnh lên lại ghìm bớt đà tăng của giá "vàng đen."



Trước đó, trong phiên 9/8 tại các thị trường châu Âu và Mỹ, giá dầu đã đi lên trong bối cảnh thị trường đón nhận các thông tin kinh tế tích cực từ Mỹ cùng dự báo về nhu cầu dầu tăng lên do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đưa ra.



Đóng cửa phiên 9/8 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2012 tăng 1 xu lên 93,36 USD/thùng, còn tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 1,08 USD lên 113,22 USD/thùng - mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 7/5.





Theo Thùy Chi-Việt Khoa (TTXVN)