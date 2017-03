Pakistan “tị nạnh” việc Australia bỏ lệnh cấm vận uranium với Ấn Độ

Australia nắm giữ khoảng 40% lượng uranium của thế giới. Australia nắm giữ khoảng 40% lượng uranium của thế giới.



Theo Ninh Nhi ( DT/BBC)

Công Đảng cầm quyền Thủ tướng Australia Julia Gillard hôm 4/12 đã bỏ phiếu thông qua đề xuất dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu uranium cho Ấn Độ. New Delhi đã hoan nghênh cuộc bỏ phiếu này.Phản ứng trước động thái trên, cao ủy của Pakistan tại Australia, ông Abdul Malik Abdullah, cho rằng nước ông cũng nên được đối xử công bằng.Australia, quốc gia nắm giữ khoảng 40% lượng uranium của thế giới, đã xuất khẩu uranium sang Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ.Nhưng Canberra đã cấm bán uranium cho các quốc gia không phê chuẩn Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), bao gồm cả Ấn Độ và Pakistan.Thủ tướng Gillard đã thuyết phục đảng của bà rằng Ấn Độ đã và đang bị giám sát chặt chẽ bởi cộng đồng quốc tế nên việc bán uranium cho nước này là an toàn.Phát biểu với đài phát thanh ABC của Australia, ông Abdul Malik Abdullah cho hay những lo ngại trong quá khứ về an ninh của ngành công nghiệp hạt nhân Pakistan giờ đây đã được loại trừ.Ông Abdullah nói trường hợp ông AQ Khan, một nhà khoa học Pakistan bị cáo buộc chuyển giao các bí mật hạt nhân cho Iran và Libya, đã lùi vào dĩ vãng.Ông cũng phủ nhận thông tin nói rằng Pakistan là một quốc gia không ổn định, không thể sở hữu uranium.Chính phủ Australia chưa có phản ứng gì về những bình luận của ông Abdullah.