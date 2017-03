Panasonic phát hành trái phiếu trị giá 500 tỷ yen

Các trái phiếu trên nhằm thanh toán các khoản nợ phải chịu lãi suất trong thời gian ngắn hạn đã tăng lên do vụ sáp nhập hãng Sanyo Electric Co. và Panasonic Electric Works Co. thành các chi nhánh do Panasonic sở hữu hoàn toàn.



Panasonic sẽ phát hành các trái phiếu trị giá 150 tỷ yen có thời hạn hai năm, các trái phiếu trị giá 200 tỷ yen có thời hạn năm năm và các trái phiếu trị giá 150 tỷ yen có thời hạn bảy năm.



Có sáu nhà môi giới chính, trong đó có Công ty chứng khoán Nomura, sẽ đứng ra bảo lãnh phát hành số trái phiếu trên./.





Theo Huy Bình (Vietnam+)