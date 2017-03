Phân biệt chủng tộc, "đại gia" ngân hàng Mỹ chịu phạt hơn 3500 tỷ đồng

Thông báo trên vừa được Bộ tư pháp Mỹ đưa ra hôm 12/7. Theo đó Wells Fargo & Co chấp thuận nộp 175 triệu USD để chấm dứt vụ kiện ngân hàng này có hành vi phân biệt chủng tộc đối với khách hàng vay tiền là những người gốc Phi và Mỹ la-tinh. Đây chính là án phạt nặng thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ cho hành vi phân biệt chủng tộc của doanh nghiệp với khách hàng.







Wells Fargo phải trả giá vì trục lời từ khách hàng thiểu số

Theo Thanh Tùng (DT/Reuters)

Theo các cáo buộc, Wells Fargo & Co đã hướng khách hàng vay tiền là người gốc Phi và Mỹ la-tinh tới các khoản vay dưới chuẩn có lãi suất cao hơn, phải trả phí nhiều hơn. Trong khi đó những người da trắng có điểm tín nhiệm tương tự lại được vay theo diện chuẩn và trả lãi suất thấp hơn. Khoảng 4000 khách hàng được xem là nạn nhân của vụ việc này.Trong số 175 triệu USD này, 125 triệu USD sẽ được dùng để bồi thường cho khách hàng. 50 triệu USD còn lại để đóng góp cho chương trình hỗ trợ người mua nhà tại 8 đô thị lớn trên toàn nước Mỹ. Chính phủ Mỹ sẽ đứng ra quyết định xem những khu vực nào cần hỗ trợ nhất sau cuộc khủng hoảng nhà đất vừa qua.Việc bồi thường này giúp chấm dứt cuộc điều tra kéo dài đối với ngân hàng lớn thứ 4 tại Mỹ trước cáo buộc, trong giai đoạn 2004 – 2009 Wells Fargo đã cố tình nhắm tới cộng đồng người thiểu số để bán các sản phẩm cho vay cầm cố rủi ro cao, lãi suất cao. Tài liệu của cơ quan công tố cho biết.“Đây là vụ việc liên quan tới những con người cụ thể, người Mỹ gốc Phi và người Mỹ la-tinh, những người đã chịu tổn thất thực sự do chính sách cho vay có tính phân biệt chủng tộc của Wells Fargo”, Thomas Perez, trợ lý tổng trưởng lý Mỹ khẳng định trong buổi họp báo tại Washington. “Những người có năng lực ngang nhau phải được đối xử giống nhau. Họ cần phải được phán xét dựa trên mức độ tín nhiệm trong giao dịch chứ không phải màu da”.Vụ việc này bị phát hiện khi các cơ quan điều tra nhận thấy các đề nghị vay vốn do nhân viên môi giới cho vay bất động sản gửi về Wells Fargo có nhiều mức lãi suất, phí và chi phí khác nhau chỉ dựa trên yếu tố chủng tộc mà không có liên quan gì đến mức độ tín nhiệm của người vay.Wells Fargo khẳng định họ chấp nhận bồi thường “chỉ vì mục đích tránh những tranh chấp pháp lý” với Bộ tư pháp Mỹ. Ngoài ra ngân hàng này bác bỏ có hành vi phân biệt chủng tộc và khẳng định rằng mọi khách hàng, bất kể màu da, chủng tộc, quốc tịch…đều được đối xử công bằng.“Chúng tôi tin rằng việc tránh một cuộc chiến pháp lý kéo dài và tốn kém sẽ giúp đảm bảo cho lợi ích cao nhất cho ngân hàng, khách hàng, cộng đồng và các nhà đầu tư. Thay vào đó chúng tôi sẽ sử dụng những nguồn lực này để tiếp tục đóng góp cho sự phục hồi của thị trường nhà ở”, Mike Heid, người đứng đầu mảng cho vay cầm cố của Wells Fargo tuyên bố.Các khoản vay bị điều tra nêu trên đa số được thực hiện thông qua các đơn vị môi giới cho vay bất động sản độc lập chứ không phải nhân viên trực tiếp của Wells Fargo. Sau vụ việc trên, ngân hàng này cũng quyết định bắt đầu từ 13/7, tự nguyện chấm dứt việc sử dụng các bên môi giới cho vay cầm cố bất động sản .“Các khoản vay này được thực hiện nhân danh ngân hàng chúng tôi”, người phát ngôn của Wells Fargo cho biết. “Nếu chúng tôi không thể kiểm soát những gì cung cấp cho khách hàng, chúng tôi sẽ chấm dứt hoạt động đó”.