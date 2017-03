Pháp có thể hạ dự đoán tăng trưởng kinh tế năm tới

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault. (Nguồn: Getty)



Theo Trà My (TTXVN)



Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy đánh giá của Chính phủ Pháp tiến gần hơn tới dự đoán của các nhà kinh tế.Về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Pháp, hầu hết các chuyên gia hiện nay đều đưa ra nhận định bi quan hơn so với chính phủ, với dự kiến kinh tế nước này chỉ tăng trưởng từ 0,5-1% trong năm tới, sau khi tăng trưởng trì trệ năm nay.Triển vọng "u ám" của kinh tế Pháp đang là gánh nặng lớn đối với Tổng thống Francois Hollande, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và ngày càng có nhiều người tỏ ra thất vọng về những chính sách thiếu hiệu quả của chính phủ.Trong tháng 7/2012, số người đăng ký thất nghiệp tại Pháp đã tăng lên 2,99 triệu người, ghi dấu mức tăng hàng tháng mạnh nhất trong ba năm qua. Như vậy, tháng Bảy là tháng thứ 15 liên tiếp tỷ lệ thất nghiệp liên tục "leo thang."Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Ipsos cho biết tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hollande trong tháng 8/2012 đã giảm 11 điểm phần trăm so với tháng trước và rơi xuống 44%, thấp hơn cả người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy trong cùng kỳ năm trước.Kinh tế Pháp đang đứng bên bờ vực suy thoái. Ngân hàng trung ương nước này đánh giá kinh tế Pháp sẽ suy giảm nhẹ trong quý 3/2012, "xóa nhòa" những hy vọng về đà phục hồi mạnh mẽ.Theo kế hoạch, trong tháng Chín này, chính phủ của ông Hollande sẽ thông báo về kế hoạch ngân sách cho năm 2013, với mục tiêu tiết kiệm 30 tỷ euro (37,55 tỷ USD), nhằm đáp ứng mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống sát mức do Liên minh châu Âu đề ra.