Pháp: Tăng giá và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao

Năng lượng và thực phẩm vẫn là hai mặt hàng chiếm đa số chi tiêu trong ngân sách của người tiêu dùng.



Theo con số thống kê của Viện thống kê và nghiên cứu quốc gia chiến lược kinh tế Pháp (Insee), trong tháng Chín vừa qua, giá tiêu dùng giảm 0,1% do mùa giảm giá dịch vụ.



Tính chung nhịp độ tăng giá là 2,2% /năm so với tháng trước, kéo theo lạm phát tăng và dừng ở mức cao kể từ ba năm vừa qua.



Giá năng lượng tăng rõ nét nhất 0,7% so với tháng Tám và 12,1% so với tháng Chín năm 2010. Trong khi đó giá thực phẩm tăng 0,2%/tháng và và 3,1%/năm.



Chỉ số giá cả của Pháp so sới một số nước thành viên của Liên minh châu Âu trong một tháng khá ổn định, nhưng cả năm tăng 2,4%.



Theo một số các chuyên gia kinh tế con số này có thể tăng 0,3%/tháng và 2,6%/năm, trong thời gian tới.



Theo Insee, lương tối thiểu của công nhân, viên chức là 9 ơrô/giờ, tức là khoảng gần 1.400 euro/tháng, (+1,96% so với tháng 11/2010).



Nhưng sự tăng giá cả thị trường chưa đủ để Chính phủ Pháp một lần nữa tiến hành cải cách về lương tối thiểu.





Theo Lê Hà/Paris (Vietnam+)