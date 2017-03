Philippines xây trung tâm casino lớn thứ 2 thế giới

Một casino ở Manila. (Nguồn: Internet)

Một casino ở Manila. (Nguồn: Internet)

Theo Linh Vũ (Vietnam+)



Sòng bạc Belle sẽ là một phần trong dự án phát triển cờ bạc quy mô lớn, trong đó Chính phủ Philippines hy vọng sẽ biến thành phố trở thành tụ điểm cờ bạc thứ 2 thế giới, vượt lên cả Singapore, Las Vegas và chỉ đứng sau Macau.SM Investments Corp, vốn do gia đình Henry Sy điều khiển, đã thông báo với Sàn giao dịch chứng khoán Philippines rằng công ty con Belle Corp của họ mới ký thỏa thuận với tập đoàn giải trí Melco Crown Entertainment để thành lập một tập đoàn phát triển dự án.Melco Crown, vốn đang điều hành một sòng bạc ở Macau, đã xác nhận việc ký thỏa thuận hợp tác hôm thứ Năm. Công ty nói rằng công ty con MPEL Projects sẽ đầu tư 580 triệu USD vào dự án chung, tức hơn nửa chi phí.Bản thân Melco Crown là dự án làm ăn chung giữa Melco International Development Ltd thuộc sở hữu của con trai Stanley Ho và công ty Crown của Packer.Belle giữ 1 trong 4 giấy phép do chính phủ Philippines cấp để xây dựng sòng bạc, với mỗi giấy phép có giá ít nhất 1 tỷ USD, tại một địa điểm ở vịnh Manila mang tên Thành phố giải trí.Cơ quan điều phối Philippines hiện cũng đã cấp giấy phép xây dựng sòng bạc cho Tập đoàn Genting của Malaysia, Bloomberry Resorts Corp. và một sòng bạc khác của nhà cung cấp thiết bị giải trí Nhật Bản Kazuo Okada.Với việc hoàn tất dự án xây dựng Thành phố Giải trí trị giá 4 tỷ̉ USD vào năm 2016, doanh thu từ sòng bạc của Philippines sẽ rơi vào khoảng 7 tỷ USD, bằng với Singapore, nước đang nằm ở vị trí số 2 thế giới.Theo nghiên cứu của PricewaterhouseCoopers, châu Á được dự báo sẽ vượt qua Mỹ trong vai trò thị trường cờ bạc lớn nhất thế giới trong năm 2013, chủ yếu nhờ nền kinh tế trong khu vực đang cất cánh và người dân ở đây cũng mê cờ bạc.Doanh thu cờ bạc từ châu Á sẽ tăng gấp đôi từ mức 34,4 tỷ USD trong năm 2010 lên 79,3 tỷ USD trong năm 2015.