Phố Wall chao đảo trước số liệu việc làm

Tác nhân chi phối diễn biến giao dịch của chứng khoán Mỹ đêm qua là số liệu tăng trưởng việc làm gây thất vọng. Số hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 14/8, bất ngờ tăng mạnh ngoài dự kiến, thêm 12.000, lên mức 500.000 bộ - cao nhất trong 9 tháng. Theo kết quả khảo sát của FED chi nhánh Philadelphia, lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại khu vực phía Tây nước Mỹ đã co hẹp 7,7%, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Khép lại phiên giao dịch, hầu hết các hàn thử biểu đóng cửa ở mức thấp nhất trong hơn một tháng. Chỉ số Dow Jones Industrial bốc hơi 144,33 điểm, tương ứng 1,4%, xuống 10.271,21 điểm. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cùng mất 1,7%, lần lượt đóng cửa tại 1.075,63 điểm và 2.178,95 điểm.

Intel, tập đoàn sản xuất chip điện tử lớn nhất thế giới thông qua thương vụ thâu tóm lớn nhất trong lịch sử của hãng này. Sau nhiều tháng, cuối cùng, Intel đã chấp nhận mức giá chào bán 7,68 tỷ đôla của McAfee Inc – công ty chuyên chế tạo chip điện tử dùng do cho di động. Mỗi cổ đông của Mc Afee sẽ nhận được 48 đôla cho một cổ phiếu họ bán lại cho Intel, cao hơn 60% so với mức giá đóng cửa hôm thứ Tư.

Chứng khoán châu Âu lao dốc xuống mức thấp nhất trong 4 tuần

. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực DJ Stoxx 600 trượt 1,4%, xuống 253,9 điểm. Sắc đỏ phủ kín các bảng điện tử. Chứng khoán Pháp bốc hơi 2,1%. Hàn thử biểu DAX 30 của Đức và FTSE 100 của Anh lần lượt hạ 1,8% và 1,7%.

Trong khi đó, chuỗi ngày tăng điểm của chứng khoán châu Á bước sang phiên thứ năm. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI ghi thêm 0,8% - biên độ tăng tốt nhất kể từ hôm 3/8, leo lên ngưỡng 119,97 điểm. Thống kê trong 5 ngày qua, chỉ số này đã hồi phục 2,3%. Nhóm cổ phiếu các công ty công nghệ đóng vai trò dẫn dắt thị trường.

Chứng khoán Nhật Bản đảo chiều đi lên sau khi phong vũ biểu Nikkei 225 chạm đáy thấp nhất trong 8 tháng, tăng 1,3%. Thị trường lạc quan trước thông tin, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nhiều khả năng sẽ mở rộng quy mô chương trình bơm vốn giá rẻ cho các ngân hàng từ mức 20 nghìn tỷ yên lên 30 nghìn tỷ yên (352 tỷ đôla). Các thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ và Singapore cùng đi lên 1%.

Trên thị trường hàng hóa, giá vàng thế giới leo thang lên mức đỉnh cao 7 tuần. Giá kim loại quý giao kỳ hạn tháng 12 trên bảng điện tử Comex nhích thêm 4,6 đôla (0,4%), lên 1.236 đôla một ounce. Như vậy tính đến hết phiên giao dịch hôm qua, giá vàng đã hồi phục được 6,3% trong 3 tuần.

Giá dầu thô ghi nhận phiên điều chỉnh sâu thứ tám trong 9 ngày. Trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX, giá vàng đen giao kỳ hạn tháng 9 bốc hơi 99 cents, tương ứng 1,3%, xuống 74,43 đôla một thùng.

Trên thị trường ngoại hối, đồng đôla và yen Nhật bất ngờ đảo chiều tăng mạnh vào cuối ngày. Giới đầu cơ đẩy mạnh mua vào các đồng tiền có tính an toàn cao. Đồng bạc xanh tăng 0,2% vào chung cuộc so với euro, từ mức giảm 0,4% ở đầu phiên, co hẹp tỷ lệ hoán đổi xuống 1,2823 đôla ăn một euro.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)