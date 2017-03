Phố Wall khởi sắc nhờ báo cáo tích cực từ bán lẻ

Hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Theo Minh Trang (TTXVN)



Chốt phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 6,29 điểm, tương đương 0,38%, lên 1.652,35 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq cũng tiến thêm 24,50 điểm (0,68%), lên 3.613,59 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones lại vẫn duy trì xu hướng đi xuống khi giảm nhẹ 7,75 điểm (0,05%), đóng cửa ở mức 15.002,99 điểm.Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều nhuốm "sắc đỏ" trong bốn phiên giao dịch liên tiếp vừa qua, do thị trường khan hiếm những thông tin kinh tế vĩ mô giúp định hướng đầu tư, cũng như những lo ngại về nguy cơ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm rút lại chương trình kích thích kinh tế trong thời gian tới.Tuy nhiên, báo cáo lợi nhuận đầy lạc quan của một số nhà bán lẻ như Home Depot, Best Buy... đã giúp trấn an tâm lý của giới đầu tư và tạo cớ cho thị trường khởi sắc trở lại.Bên cạnh đó, sự đi xuống của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sau vài phiên tăng giá gần đây cũng góp phần vào đà tăng của thị trường cổ phiếu.Tuy nhiên, cũng trong phiên giao dịch này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại tiếp tục lùi bước, khi các nhà đầu tư đang dồn sự chú ý vào biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 21/8 (giờ địa phương), với đồn đoán rằng thể chế tài chính lớn nhất nước Mỹ sẽ rút lại chương trình thu mua trái phiếu hiện có trị giá tới 85 tỷ USD/tháng do triển vọng ngày một tươi sáng của nền kinh tế Mỹ.Ngoài ra, các mã cổ phiếu thuộc lĩnh vực khai khoáng cũng chịu thiệt hại trong phiên này, sau khi tập đoàn khai mỏ Glencore Xstrata vừa công bố mức thua lỗ lớn trong nửa đầu năm nay.Kết thúc phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,19%, xuống 6.453,46 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng hạ 1,35%, xuống 4.028,93 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 mất 0,79%, đóng cửa ở mức 8.300,03 điểm.Theo chân đà tăng của thị trường chứng khoán Phố Wall trong đêm trước, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á cũng chuyển "sắc xanh" trong phiên giao dịch ngày 21/8.Mở cửa phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 32,74 điểm (0,24%), lên 13.429,12 điểm, giữa bối cảnh thị trường trong nước đang thiếu vắng những thông tin kinh tế quan trọng và giới đầu tư hiện chỉ tập trung đón chờ biên bản cuộc họp chính sách của FED và chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Trung Quốc.Tại thị trường Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite cũng bật tăng 2,49 điểm (0,12%), lên 2.075,08 điểm, nhờ hoạt động săn lùng cổ phiếu giá hời đã sôi động trở lại.Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong lại gần như không biến động đáng kể so với phiên trước đó, khi chỉ hạ nhẹ 5,6 điểm, xuống 21.964,69 điểm.