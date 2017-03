Phố Wall lại điều chỉnh sau khi tái lập đỉnh 13 tháng

Theo Nguyễn Hùng ( VNE)



Chứng khoán Mỹ mất điểm bởi sự chi phối từ các luồng thông tin trái chiều. Nhà đầu tư khá dè dặt khi đưa ra các quyết định mua và bán. Càng vào cuối phiên, sự thận trọng càng thể hiện rõ, trái ngược với sự sôi động ở đầu phiên buổi sáng. Thanh khoản chung trên cả 3 sàn tại trung tâm tài chính New York sụt giảm mạnh 23% so với mức trung bình của 3 tháng gần đây. Tâm lý ngại nắm giữ cổ phiếu trước đợt nghỉ lễ bao trùm bầu không khí thị trường. Phố Wall sẽ đóng cửa thứ 5 tới và sẽ chỉ giao dịch một phiên buổi sáng thứ 6.Xu thế điều chỉnh được thể hiện khá rõ ngay từ những phút đầu ngày giao dịch hôm qua, khi số liệu GDP lần cuối gây thất vọng với nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc FED tiếp tục nâng mức dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2010, như luồng gió mát giúp xoa dịu những lo âu về sức chi tiêu của người dân vẫn yếu và thâm hụt thương mại cao. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng phục hồi trong tháng 11, leo lên mốc 49,5 điểm. Trong khi đó, chỉ số giá nhà đất cũng tăng tháng thứ năm liên tiếp. Đợt đấu giá 42 tỷ đôla trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm tiếp tục gặt hái những thành công ngoài mong đợi của nhiều người.Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones Industrial hạ 17,24 điểm, tương ứng 0,2%, lui về mốc 10.433,71 điểm. Standard & Poor 500 co hẹp biên độ điều chỉnh xuống 0,1%, đóng cửa tại 1.105,65 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite chốt ở 2.169,18 điểm, âm 0,3%.Cổ phiếu các nhà bán lẻ kéo chứng khoán châu Âu mất điểm. Sau phiên phục hồi mạnh nhất trong 5 tuần, chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 thoái lui 0,7%, xuống 246,88 điểm. Nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời bất chấp những thông tin kinh tế được công bố trong ngày khá tích cực. Trong tháng 11, chỉ số niềm tin của nhà đầu tư Đức leo lên mức cao nhất trong 15 tháng, trong khi đó, số hồ sơ vay vốn có đảm bảo thế chấp được thông qua tại hệ thống ngân hàng Anh cũng đạt mức cao lục kể từ đầu năm. Phiên này, đồng loạt tất cả 18 thị trường đóng cửa dưới tham chiếu. Chứng khoán Đức xuống 0,6%. Các chỉ số FTSE 100 của Anh và CAC 40 của Pháp cùng hạ 0,8%.Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI châu Á giảm 0,9%, rơi xuống ngưỡng thấp nhất trong 2 tuần tại 116,68 điểm. Nhà đầu tư Trung Quốc ào ạt bán tháo cổ phiếu nhằm cụ thể hóa lợi nhuận. Sau chuỗi tăng điểm ấn tượng kể từ đầu tháng 11, sàn cổ phiếu Thượng Hải rung lắc mạnh ngay từ những phút đầu ngày giao dịch hôm qua trước làn sóng tháo hàng trên hầu hết các nhóm ngành. Phong vũ biểu Shanghai Composite lao dốc với biên độ 3,5%, giữa những lo ngại các nhà băng trong nước đang lên kế hoạch huy động vốn thông qua phương thức chào bán thêm cổ phiếu. Theo những thống kê sơ bộ, 11 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc có thể cần huy động thêm 44 tỷ đôla nhằm đảm bảo những yêu cầu về thanh khoản từ phía chính phủ, cũng như cho sự phát triển thời hậu khủng hoảng. Cùng chiều với thị trường đại lục, hàn thử biểu HangSeng của Hong Kong trượt 1,5%.Chứng khoán Nhật mở cửa trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ đón nhận phiên trượt mạnh 1%. Bóng đen về khả năng phá sản của hãng hàng không lớn nhất nước này là Japan Airlines bao trùm bầu không khí giao dịch. Phiên hôm qua, phần lớn các thị trường trong khu vực đóng cửa với sắc đỏ trên bảng điện tử. Các chỉ số gồm Kospi của Hàn Quốc, Straits Times (Singapore) và S&P ASX 200 của Australia lần lượt đi xuống trong khoảng từ 0,8% đến 0,7%. Chứng khoán Ấn Độ giảm 0,3%, trong khi đó, thị trường Đài Loan vẫn khởi sắc 0,4%.