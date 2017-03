Phố Wall lình xình trước ngày báo cáo thất nghiệp

Nhà đầu tư Mỹ hạn chế mua, bán trước ngày chính phủ công bố báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 – chỉ báo quan trọng đầu tiên về sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ trong quý III. Nhóm cổ phiếu các công ty ngành bán lẻ như Macy’s hay Target là điểm sáng hiếm hoi nhờ kết quả lợi nhuận quý 2 vượt dự báo.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones hạ 5,45 điểm, tương ứng 0,1%, xuống 10.674,98 điểm. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 tiếp tục dao động trên dải đường bình quân 100 ngày, khi đóng cửa tại 1.125,8 điểm, âm 0,1%. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 0,5%, thoái lui về 2.293,06 điểm. Trên thị trường New York, số mã tăng, giảm là ngang bằng nhau.

Bầu không khí trên các sàn chứng khoán châu Âu cũng không mấy sáng sủa hơn. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực DJ Stoxx 600 hạ 0,3%, xuống 261,48 điểm. Sắc đỏ là gam màu chủ đạo. Chứng khoán Anh mất 0,4%. Các thị trường Đức và Pháp nhích nhẹ 0,1%.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1% cho tháng thứ 15 liên tiếp. Những tín hiệu hồi phục yếu ớt của nền kinh tế Eurozone được xem là nguyên chính khiến ECB đưa ra quyết định trên. Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cũng giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0,5% bất chấp tỷ lệ lạm phát đã vượt mức cho phép của chính phủ. Chỉ số giá tiêu dùng tại Anh tháng 7 đã lên mức 3,2%, cao hơn mức trần giới hạn 2% được BOE đặt ra hồi đầu năm.

Chứng khoán châu Á lên mức cao nhất trong 3 tháng nhờ kết quả lợi nhuận quý II đầy lạc quan của Toyota. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI tăng 0,7%, lên 121,53 điểm. Các thị trường chủ chốt trong khu vực phân hóa giữa sắc xanh và đỏ khi kết thúc phiên. Tại Tokyo, phong vũ biểu Nikkei 225 thăng hoa 1,7%. Các thị trường Australia và Singapore lần lượt cộng thêm vào quỹ điểm 0,5% và 0,2%. Ở chiều hướng ngược lại, chứng khoán Trung Quốc trượt 0,7%. Các hàn thử biểu trải dài từ Đài Loan, sang Hàn Quốc và Ấn Độ đi xuống trong biên độ từ 0,5% đến 0,2%.

Hãng chế tạo xe hơi lớn nhất thế giới Toyota ghi nhận quý làm ăn tốt nhất trong vòng 2 năm nhờ doanh số bán xe tại các thị trường châu Á bùng nổ. Niềm tin người tiêu dùng thế giới trở lại với hãng xe Nhật Bản sau hàng loạt các vụ thu hồi xe do lỗi kỹ thuật hồi đầu năm. Lợi nhuận ròng của Toyota trong quý vừa qua đạt 211,7 tỷ yen (2,47 tỷ đôla) từ mức thua lỗ 194,9 tỷ yen cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 70% chỉ tiêu lợi nhuận cho năm tài khóa 2010. Toyota nâng mức dự báo lợi nhuận cả năm lên 340 tỷ yen (3,94 tỷ đôla).

Vàng thế giới tiếp nối nối chuỗi ngày lên giá dài nhất trong năm nhờ đồng đôla suy yếu. Trên bảng điện tử Comex, giá kim loại quý giao kỳ hạn tháng 12 tăng 3,4 đôla, tương ứng 0,3%, lên 1.199,3 đôla mỗi ounce. Đây là phiên hồi phục ngày thứ bảy liên tiếp của giá vàng sau khi chạm đáy tại 1.183,1 đôla hôm 23/7.

Trong khi đó, thị trường dầu thô hạ nhiệt phiên thứ hai liên tiếp. Đóng cửa phiên trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX, giá vàng đen gia kỳ hạn tháng 9 bốc hơi 0,6%, xuống 82,01 đôla một thùng. Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ hạ sản lượng khai thạc dầu trong 4 tuần kết thúc ngày 21/8 với mục đích bao trì các dàn khoan và hệ thống dẫn nhiên liệu. Cụ thể, mỗi ngày OPEC sẽ cung ứng ra thị trường 23,33 triệu thùng, giảm 1,8% so với tháng 7.

Đồng đôla bị bán ra mạnh giữa những lo ngại về tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. So với yen Nhật, đồng đôla đã xuống mức thấp nhất trong 8 tháng. Cụ thể, mỗi đôla đổi được 85,85 yen, co hẹp 0,5%. Trong khi đó, so với euro, tỷ lệ hoán đổi nới rộng thêm 0,2%, lên 1,3189 đôla ăn một euro.

Theo Nguyễn Hùng ( VNE)