Phố Wall nín lặng chờ đợt báo cáo thất nghiệp tháng 9

Báo cáo khả quan về số người lần đầu nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 1/10 đã góp phần nâng đỡ thị trường Mỹ vào đầu phiên. Số người đang được nhận trợ cấp mất việc từ Bộ Lao động Mỹ đã giảm 11.000, xuống 445.000 – thấp nhất trong 3 tháng.

Bức tranh kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp bắt đầu hé lộ, với việc tập đoàn khai thác nhôm lớn nhất thế giới Aloca công bố doanh thu ròng của hãng giảm 21% do giá kim loại suy yếu nhưng kết quả này vẫn khả quan hơn dự báo của các nhà kinh tế. Trong khi đó, lợi nhuận quý 3 của PepsiCo đạt 1,22 đôla/cp, khớp với dự báo của các nhà phân tích và tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khép lại phiên giao dịch trái chiều, các chỉ số Dow Jones Industrial và Standard & Poor 500 cùng hạ 0,2%, lần lượt chốt tại 10.948,58 điểm và 1.158,06 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đảo chiều tăng 0,1%, lên 2.383,67 điểm.

Ở bờ kia Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng diễn biến lình xình. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực DJ Stoxx 600 thoái lui 0,1%, xuống 262,31 điểm. Thống kê từ đầu năm 2010, chỉ số này đã tăng được 3,3%. Sắc xanh phủ kín trên 13 bảng điện tử các thị trường, tuy nhiên biên độ đánh lên tương đối hẹp. Chứng khoán Pháp và Đức lần lượt cộng thêm 0,2% và 0,1%. Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 của Anh lại trượt 0,3% sau khi chính phủ công bố chỉ số giá nhà đất tháng 9 đã bất ngờ giảm mạnh nhất kể từ năm 1983.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng quyết định duy trì lãi suất cơ bản lần lượt ở mức thấp kỷ lục 1% và 0,5%. Bên cạnh đó, BOE cho biết sẽ giữ nguyên quy mô của chương trình mua trái phiếu trị giá 200 tỷ bảng (317 tỷ đôla) như dự đoán chung của giới phân tích. Như vậy, ECB và BOE đã lần lượt giữ nguyên lãi suất không đổi tháng thứ mười tám và hai mươi liên tiếp.

Chứng khoán châu Á tái lập đỉnh cao 2 năm. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI chật vật tăng thêm 0,1% trước áp lực cung chốt lời mạnh, lên 130,17 điểm – cao nhất kể từ tháng 8/2008, một tháng trước ngày ngân hàng đầu tư Mỹ Lehman Brothers sụp đổ. Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của hãng điện tử Hàn Quốc Samsung đã khiến giới đầu tư thất vọng khi chỉ đưa ra mức lợi nhuận hoạt động khiêm tốn 4,3 tỷ đôla, thấp hơn dự báo ban đầu.

Phiên này, chỉ còn 2 thị trường chủ chốt là Hong Kong và Australia giữ được sắc xanh trên bảng điện tử, cùng nhích nhẹ 0,1%. Trong khi đó, ở chiều hướng ngược lại, hầu hết các sàn cổ phiếu trải dài từ Hàn Quốc, sang Nhật Bản và Đài Loan lại điều chỉnh trong biên độ từ 0,2% đến 0,1%. Hàn thử biểu BSE của Ấn Độ và Straits Times của Singapore lần lượt bốc hơi 1,1% và 0,7%.

Trên các thị trường hàng hóa, giới đầu cơ vàng ào ạt bán ra mặt hàng kim loại quý giữa những phỏng đoán các động cơ đẩy giá vàng leo thang đã hết. Phiên giao dịch đỏ lửa với những ai tham gia đánh lên vàng ở đầu phiên, khi đã có thời điểm giá đã bật cao được trên 10 đôla. Bảng điện tử Comex ghi nhận các lệnh bán lô lớn, với nguồn cung dâng cao và bất ngờ ngay khi giá vàng chạm đỉnh cao nhất trong ngày ở ngưỡng trên 1.450 đôla, gây tâm lý hoang mang cho thị trường. Chốt phiên, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 lao dốc 12,7 đôla (0,9%) – đà giảm sâu nhất kể từ tháng 7, xuống 1.335 đôla một ounce.

Giá dầu thô cũng đảo chiều đi xuống từ mức đỉnh cao 5 tháng. Trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 11 giảm 1,56 đôla (1,9%), xuống 81,67 đôla một thùng. Thống kê từ đầu năm đến nay, giá vàng đen đã tăng được 17%. Thị trường dầu mỏ hạ nhiệt bởi tác của thông tin sản lượng dầu thô dự trữ của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 1/10 đã tăng mạnh 3,09 triệu thùng, lên 360,9 triệu – cao hơn 13% so với mức trung bình của 5 năm.

Đồng đôla trượt xuống mức thấp 15 năm so với đồng yen giữa những phỏng đoán, Cục dự trữ Liên bang (FED) đang tiến gần đến quyết định đưa ra một chương trình cụ thể về việc mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ trong lần họp sắp tới. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản khẳng định sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua hạ giá đồng nội tệ. Tỷ lệ hoán đổi giữa đôla và yen co hẹp 0,7%, xuống 82,39 yen – thấp nhất kể từ tháng 5/1995. So với euro, tỷ lệ hoán đổi tương ứng là 1,3912 đôla ăn 1 euro.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)