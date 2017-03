Phố Wall tiếp tục đà tăng điểm

Phố Wall đi lên ngày thứ ba liên tiếp khi các nhà đầu tư tự tin hơn với thông tin thất nghiệp giảm và nhiều nhà bán lẻ lớn công bố doanh thu tăng trưởng. Dow Jones tăng 1,2% chủ yếu nhờ đà mua tăng mạnh vào cuối phiên, lên 10.138,99 điểm.

Standard & Poor's 500 Index tăng 0,94% lên 1.070,25 điểm. Trong ngày hôm qua, có khoảng 8,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên sàn chứng khoán New York Stork Exchange, sàn American Stock Exchage và Nasdaq, thấp hơn một chút so với mức trung bình hàng ngày của năm ngoái là 9,65 tỷ.

Theo báo cáo mới của Bộ Lao động Mỹ, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm mạnh 21.000 xuống còn 454.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 3/7.

Doanh số bán lẻ Mỹ tăng hơn 3% trong tháng 6 vừa rồi, khiến nhiều người hy vọng vào sức mua tiêu dùng phục hồi trở lại. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng đà tăng này chẳng qua do các đợt khuyến mãi giảm giá rầm rộ thời gian qua. Do đó, doanh số bán lẻ tháng 7 có thể đi xuống.

Khách hàng Mỹ nô nức đi mua sắm trong tháng vừa rồi do có nhiều đợt khuyến mãi giảm giá. Ảnh: AP

Sáng nay, tại Nhật Bản, cổ phiếu của Fast Retailing, nhà bán lẻ quần áo lớn nhất châu Á giảm 1,9%, sau khi cắt giảm mục tiêu lợi nhuận cả năm. Mức giảm này lấn át đà tăng 0,5% của các cổ phiếu nhóm ngành kỹ thuật như Samsung Electronics, Canon khiến chỉ số Topix của Nhật giảm 0,2%, trong khi Kospi tăng 0,5% tại Seoul. NZX 50 Index của New Zealand nhích nhẹ 0,4%. Hàn thử biểu tổng hợp MSCI Asia Pacific Index hầu như không thay đổi ở 115,16 điểm tính đến 9h52 theo giờ Tokyo.

Euro tăng giá so với yen Nhật sau khi IMF điều chỉnh tăng dự báo kinh tế toàn cầu, khiến nhà đầu tư trở nên tự tin hơn về kinh tế châu Âu. Tính đến 9h30 giờ Tokyo, mỗi euro đổi đương 112,23 yen, tăng so với mức 112,18 cuối phiên New York hôm qua. Đồng yen đang hướng đến tuần giảm giá 1,8%.

Ngoài ra euro cũng tăng điểm so với đôla Mỹ. Hôm qua tờ bạc xanh giảm giá xuống mức thấp nhất suốt 2 tháng so với euro. Cuối phiên 8/7, mỗi euro tăng giá lên 1,2681 USD từ mức 1,2650 USD cuối ngày thứ tư.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản

ở mức 1% trong ngày thứ 5. Trong bài phát biểu hôm qua, Chủ tịch ECB tiếp tục bày tỏ lo ngại về sức khỏe của các ngân hàng trong khu vực. Mặc dù vậy, ông cũng nhấn mạnh là nhiều chuyên gia phân tích đã bi quan quá mức cần thiết về triển vọng phục hồi của khu vực.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo nước Mỹ nên cắt giảm thâm hụt ngân sách bằng các biện pháp như tăng thuế. Hiện gói nợ khổng lồ của Mỹ tương đương khoảng 64% GDP, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1950 và đã tăng gần gấp đôi kể tư năm 2007 sau khi mạnh tay chi các gói kích thích kinh tế.

Singapore có thể vượt qua Trung Quốc để trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Theo đó, GDP của lãnh thổ này sẽ tăng trưởng 10,8% trong năm 2010, theo thống kê của Bloomberg. Singapore cũng đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế hai lần kể từ đầu năm đến nay. Cùng lúc đó, ngân hàng Goldman Sachs, BNP Paribas và Macquarie Group lại đồng loạt cắt giảm dự báo GDP Trung Quốc trong năm nay xuống còn 10,1%.

Theo Thanh Bình (VNE)