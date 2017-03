Quốc hội Nhật thông qua dự luật tăng thuế tiêu dùng

Luật tăng thuế tiêu dùng do chính quyền Thủ tướng Yoshihiko Noda đề xuất thực hiện. (Nguồn: AFP)



Theo TTXVN

Tại Thượng viện, luật tăng thuế tiêu dùng được thông qua với 188 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Luật này đã được thông qua tại Hạ viện hồi tháng Bảy.Theo đó, thuế tiêu dùng sẽ tăng từ 5% hiện nay lên 8% vào tháng 4/2014 và tăng lên 10% vào tháng 10/2015 để trang trải cho những chi phí an sinh xã hội khổng lồ của Nhật Bản.Luật tăng thuế tiêu dùng là một phần trong gói các dự luật cải cách toàn diện an sinh xã hội và thuế do chính quyền của Thủ tướng Yoshihiko Noda đề xuất thực hiện.Phát biểu tại Thượng viện, Thủ tướng Yoshihiko Noda khẳng định đạo luật vừa được thông qua là một bước tiến lớn hướng tới một nền tài chính kiện toàn hơn trong bối cảnh nợ công của Nhật Bản đã vượt mức 200% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).Việc thông qua luật tăng thuế tiêu dùng là một thắng lợi của Thủ tướng Yoshihiko Noda trong quá trình thực hiện mục tiêu chính sách quan trọng mà ông đã tuyên bố "đặt cược sinh mệnh chính trị của mình" vào đó.Tuy nhiên, để đạo luật được thông qua tại Thượng viện, nơi đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền không giữ đa số ghế, Thủ tướng Yoshihiko Noda đã phải thỏa hiệp với hai đảng đối lập chính là đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh mới (Komeito), theo đó sẽ giải tán Hạ viện trước thời hạn, sau khi dự luật trên được thông qua.Trong bối cảnh LDP yêu cầu Thủ tướng Noda giải tán Hạ viện và tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn, Tổng Thư ký DPJ Azuma Koshiishi không muốn trừng phạt nghiêm khắc các nghị sỹ DPJ “tạo phản” để tránh ép họ từ bỏ đảng này theo ông Ozawa thành lập chính đảng mới.Nếu có từ 54 hạ nghị sỹ trở lên từ bỏ DPJ, đảng này sẽ trở thành đảng cầm quyền thiểu số và Chính phủ Nhật Bản đứng trước nguy cơ sẽ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội nếu một nghị quyết như vậy được đưa ra.Giới phân tích cho rẳng, nếu một cuộc tổng tuyển cử được tiến hành sớm theo yêu cầu của LDP và Komeito, đảng DPJ có thể mất chính quyền nếu xét tới tỷ lệ ủng hộ thấp dành cho họ hiện nay.Ngoài ra, ông Yoshihiko Noda cũng có thể đối mặt với nguy cơ bị mất ghế chủ tịch DPJ bởi một số nghị sỹ đảng này đang cố tìm ứng cử viên tranh chức chủ tịch đảng với ông Yoshihiko Noda trước khi diễn ra tổng tuyển cử.