Quý bà giàu nhất thế giới: "Đừng ghen tị tôi"

Rinehart, nữ tỉ phú giàu nhất nước Australia với tài sản khoảng hơn 30 tỉ USD, đã có tuyên bố "vỗ mặt" với những người mà bà cho là ghen tức với gia tài khổng lồ của bà.

Trong một bài trả lời phỏng vấn trên một tạp chí công nghiệp, bà nói :"Không có sự độc quyền bào trong việc trở thành triệu phú. Nếu bạn cứ ghen tị với những người nhiều tiền, thì đừng có ngồi đó mà phàn nàn. Hãy làm việc để kiếm tiền cho bản thân - bớt thời gian nhậu nhẹt, hút thuốc và lê la khắp nơi đi, dành thời gian đó để mà làm việc".

"Hãy tham gia vào nhóm người làm việc chăm chỉ, tìm cách đầu tư khôn ngoan. Như vậy bạn không chỉ làm giàu cho mình mà còn tạo việc làm và cơ hội cho những người khác nữa".

Rinehart lên án những chính sách mà bà coi là "phi kinh doanh", những ưu đãi, trợ cấp cho người nghèo, kêu gọi chính phủ giảm lương tối thiểu và giảm thuế thu nhập. Nếu không, bà cho rằng nước Australia sẽ trở thành một Hy Lạp thứ hai.

"Các tỉ phú và triệu phú có thể đầu tư vào các quốc gia khác, cho dù thu nhập có thể khác đi nhưng cuộc sống của họ vẫn cứ tiếp diễn tốt. Những người giàu có lựa chọn đầu tư vào Australia luôn là những người giúp đỡ người nghèo và thanh niên nhiều nhất. Điều này cần phải được công bố rộng rãi".

Bà Gina Rinehart



Tuy nhiên, các bộ trưởng trong chính phủ, bao gồm cả bộ trưởng Tài chính Australia Wayne Swan đã phản đối gay gắt những nhận xét này của bà Rinehart. Ông Swan là một người thường xuyên chỉ trích mạnh mẽ với các tỉ phú khoáng sản Australia và những chiến dịch vận động chống đánh thuế rầm rộ của họ.

"Những lời bình luận kiểu này là một sự xúc phạm đối với hàng triệu công nhân Australia những người đã làm việc vất vả cả đời để nuôi sống gia đình và cho con cái được đi học", ông Swan tuyên bố. Ông cũng nhắc thêm rằng Rinehart đã nhiều lần bình luận rằng những người Australia là "những nhân công lười biếng, nhậu nhẹt nhiều và làm việc không phấn đấu".

Ông Swan thường xuyên lên án bà Rinehart, ông trùm than đá Clive Palmer, tỉ phú quặng sắt Andrew Forrest về việc họ đã tiến hành những chiến dịch "vì lợi ích riêng" chống lại các sắc luật thuế của chính phủ về lợi nhuận khai thác khoáng sản và chống ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, Bộ trưởng Sức khỏe Tanya Plibersek cho rằng Gina Rinehart đòi giảm lương tối thiểu chỉ để tìm cách kiếm lời nhiều hơn.

Phía các quan chức thuộc đảng Xanh cho rằng Rinehart giàu như vậy chủ yếu là do tài sản do gia đình để lại (bà thừa hưởng tài sản lớn từ người cha và người chồng quá cố, bà thậm chí đã tranh giành quyền sở hữu tài sản do cha bà để lại cho các con của bà). Trong khi đó liên minh công đoàn Australia lên án những tuyên bố của bà là "ngông cuồng".

Chủ tịch công đoàn khoáng sản Australia Tony Mayer nói "Trong khi thuê công nhân nước ngoài để trả lương rẻ mạt hơn và tìm cách trốn nộp thuế, Rinehart lại cho rằng những triệu phú và tỉ phú đang làm những điều có ích nhất cho xã hội. Thật nực cười".

"Bà ta đang sống trên hành tinh nào chứ ? Bà nên bớt thời gian huyên hoang và nên biết chia sẻ nhiều hơn".