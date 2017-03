Quỹ tín thác lớn nhất thế giới mạnh tay mua vàng

Số liệu doanh số bán lẻ tháng 7 tại Mỹ công bố chỉ tăng 0,2%, thấp hơn dự kiến trước đó làm thị trường thêm hoài nghi về khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khó có thể thu hẹp chương trình nới lỏng định lượng (QE3) trong tháng Chín tới.







Giá vàng thế giới tăng vọt. Ảnh: B.I



Theo Lệ Chi (VNE)



Trước đó, các quan chức của FED đã tuyên bố sẽ rút lại chương trình mua trái phiếu nếu đà phục hồi của kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn. Đồng USD vì thế đã suy yếu trong ngày hôm qua là nguyên nhân đẩy giá vàng tăng cao.Ngay khi bước vào đầu phiên Mỹ, giá hợp đồng giao ngay bật nhanh qua mốc 1.320 USD một ounce. Sự tăng cao của kim loại quý còn do lực mua mạnh từ nhà đầu tư như một loại tài sản an toàn trước sự leo thang bạo lực tại Ai Cập. Hôm qua các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Cairo làm thiệt mạng hơn 10 dân thường.Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong ngày 14/8 cũng mua vào 2 tấn vàng, nâng tổng mức nắm giữ lên 913,23 tấn. Điều này càng góp phần cải thiện niềm tin của nhà đầu tư đối với vàng.Chốt phiên Mỹ 14/8, mỗi ounce giao ngay có giá 1.337 USD, tăng 16 USD so với phiên liền trước. Cùng lúc, giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 11,8 USD, lên sát 1.332,30 USD.Đà tăng của kim loại quý tiếp tục lan sang phiên châu Á sáng nay. Ngay khi mở cửa, giá bật cao 10 USD lên chạm ngưỡng 1.347 USD rồi quay đầu giảm nhẹ. Tính đến 8h, mỗi ounce dao động quanh 1.341 USD.Nếu quy đổi với tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương với 34,20 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi lượng vàng trong nước lúc chốt ngày hôm qua có giá 37,55-37,77 triệu đồng.