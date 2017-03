Romania đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất EU

Viện thống kê quốc gia Romania cho biết trong chín tháng đầu năm 2011, kinh tế nước này đã tăng trưởng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.



Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo vẫn giữ nguyên dự báo về mức tăng trưởng kinh tế của Romania trong năm 2011 ở mức 1,5% do xuất khẩu và sản lượng nông nghiệp tăng mạnh.



Trong tin liên quan, ngày 15/11, Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh cho biết sau nhiều tháng tăng liên tục, lạm phát ở Anh trong tháng 10/2011 đã giảm xuống còn 5% so với mức 5,2% trong tháng Chín, chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu và vé máy bay giảm.



Giá lương thực, thực phẩm trong tháng 10 đã giảm 0,9% so với tháng Chín và cũng là mức giảm mạnh nhất giữa hai tháng kể từ năm 1996 đến nay do các siêu thị giảm giá và một số nông sản được mùa.



Trong khi đó, giá vé máy bay giảm 6% so với tháng trước và giá xăng giảm 0,5xu/lít cũng góp phần làm lạm phát "hạ nhiệt."



Mặc dù lạm phát giảm, thấp hơn cả mức các nhà phân tích dự báo là 5,1%, nhưng chính phủ phải thừa nhận chỉ số giá tiêu dùng vẫn cao, hiện hơn gấp hai lần mục tiêu của chính phủ đặt ra là 2%.



Người phát ngôn Bộ Tài chính cho rằng đây là thời điểm đầy khó khăn đối với người dân vì giá cả tiếp tục bị ảnh hưởng từ những biến động trên thị trường xăng dầu thế giới.



Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự báo lạm phát sẽ giảm mạnh trong năm 2012, nhưng trong khoảng thời gian này, chính phủ sẽ hỗ trợ người dân như tăng trợ cấp thuế cá nhân và cắt giảm thuế nhiên liệu.



Tuần trước, BoE vẫn tiếp tục giữ nguyên lãi suất thấp kỷ lục kể từ tháng 3/2009 là 0,5%.



Trong tháng 10/2011, BoE đã quyết định bơm thêm 75 tỷ bảng vào nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng và ngăn chặn nguy cơ suy thoái.



Cùng ngày, Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha cũng cho biết tỷ lệ lạm phát ở nước này trong tháng 10 đạt mức cao 3%, tuy nhiên thấp hơn 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.



Giá tiêu dùng ở Tây Ban Nha tăng lên 3% trong tháng Chín sau khi giảm xuống còn 2,7% trong tháng Tám. Giá tiêu dùng tăng chủ yếu do giá thuốc lá và rượu tăng 10,4%, giao thông vận tải và nhiên liệu tăng 7,6% và nhà ở tăng 6,3%.



Ngân hàng trung ương nước này cảnh báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tây Ban Nha sẽ giảm trong quý 3 năm nay, trong khi các nhà kinh tế cũng cảnh báo kinh tế Tây Ban Nha có nguy cơ rơi vào suy thoái trở lại vào năm tới .





