Rosneft đạt lợi nhuận 4,2 tỷ USD trong nửa đầu năm

Rosneft cho hay sản lượng dầu mỏ của họ trong nửa đầu năm nay đã tăng 82,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Song, lợi nhuận ròng quý 2/2013 của Rosneft giảm xuống 35 tỷ rúp (1,1 tỷ USD) so với mức 102 tỷ rúp trong quý 1, do việc tăng chi tiêu để duy trì các cam kết của Rosneft vay mượn để phát triển.



Sản lượng dầu mỏ trong sáu tháng đầu năm nay của Rosneft tăng 73,5%, trong khi sản lượng khí đốt tăng 186,2%, và sản lượng từ nhà máy lọc dầu tăng 33,4%.



Quý 2 là quý đầu tiên tập đoàn dầu mỏ lớn nhất Nga này nắm trong tay mỏ dầu mới ở Sibiri, nhà máy lọc dầu và tài sản có được sau thương vụ trị giá 61 tỷ USD mua lại TNK-BP nhằm trở thành doanh nghiệp năng lượng đầu tàu thế giới.



Giám đốc điều hành Rosneft, Igor Sechin nói rằng các kết quả đạt được trong quý 2 kể trên đã minh chứng tính hiệu quả của sự hòa nhập các tài sản mới vào các hoạt động kinh doanh và tài chính thống nhất của Rosneft.



Rosneft có vị thế tốt để cạnh tranh với các công ty hàng đầu của Nga cũng như các tập đoàn lớn trên toàn cầu trong lĩnh vực dầu khí. Thương vụ mua lại TNK-BP đã giúp Rosneft trở thành tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới xét về sản lượng, vượt qua ExxonMobil.



Để tìm kiếm các thị trường mới tại châu Á, Rosneft và công ty dầu mỏ quốc doanh CNPC của Trung Quốc hồi tháng Sáu đã ký thỏa thuận trị giá 270 tỷ USD cung cấp dầu mỏ cho Trung Quốc trong vòng 25 năm.





Theo Nguyễn Linh (TTXVN)