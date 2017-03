Sản lượng công nghiệp của Italy bất ngờ phục hồi

Một nhà máy sãn uất ôtô. Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Theo Ngự Bình/Rome (Vietnam+)



Số liệu của ISAT cho thấy sản lượng công nghiệp trong tháng 3/2012 tăng 0,5% so với tháng trước đó (tháng bị giảm 0,7%), song vẫn giảm tới 5,8% so với cùng kỳ năm 2011. Trong quý 1/2012, sản lượng công nghiệp đã giảm 2,1% so với quý 4/2011 và giảm tới 5,8% so với cùng kỳ năm trước.Annalisa Piazza, nhà phân tích thuộc nhóm nghiên cứu Newedge Strategy ở London, cho biết sự gia tăng sản lượng công nghiệp trong tháng Ba của Italy là một tin tương đối tốt cho khu vực chế tạo của nước này.Tuy nhiên, trong quý 1/2012, Fiat SpA - hãng chế tạo ôtô lớn nhất Italy, đã bị lỗ lớn ở khu vực châu Âu do doanh số bán ra của Fiat ở khu vực này giảm mạnh. Fiat đã đóng cửa một nhà máy ở Sicily (Italy) vào cuối năm ngoái, tạm ngừng các khoản đầu tư mới ở châu Âu và trì hoãn việc đưa ra các mẫu xe mới. Hãng này cho rằng nhu cầu dự kiến sẽ chưa phục hồi trở lại ít nhất cho đến năm tới.Chính phủ của Thủ tướng Italy Mario Monti hôm 18/4 đã hạ thấp dự báo tăng trưởng đối với nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro này, nói rằng kinh tế Italy sẽ bị sụt giảm 1,2% trong năm nay. Bộ Tài chính Italy cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp vốn đang ở mức 9,8%, mức cao trong gần 12 năm qua, sẽ không sụt giảm cho đến năm 2013.Cùng ngày 10/5, phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Rome, Bộ trưởng Công nghiệp Italy Corrado Passera cho biết cơ cấu kinh tế và xã hội của Italy đang gặp nguy hiểm do tỷ lệ thất nghiệp ngày càng gia tăng. Theo ông, các số liệu chính thức của ISTAT chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề xã hội vốn đang lan tràn của nước này.Ông Passera còn nói thêm rằng châu Âu hiện nên chấm dứt việc bàn về vấn đề tăng trưởng, và phải bắt tay vào thực hiện điều này ngay lập tức bằng cách xác định rõ các khoản đầu tư mà sẽ tạo nên sự phát triển.Chính phủ kỹ trị Mario Monti, lên thay thế chính phủ của ông Silvio Berlusconi hồi tháng 11/2011, giờ đây đang tìm cách để đưa vấn đề thúc đẩy tăng trưởng trở thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự ở trong nước cũng như của cả châu Âu.