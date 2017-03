Sản lượng gạo của Campuchia tăng bất chấp lũ lụt

Báo cáo cũng cho hay diện tích canh tác lúa trong cả hai vụ vào mùa mưa và mùa khô trong năm 2011 của Campuchia là 2,9 triệu hécta so với 2,7 triệu hécta năm 2010.



Năm 2011, năng suất bình quân đã tăng lên 3,1 tấn/ha so với mức 2,9 tấn/ha năm 2010.



Người đứng đầu Vụ trồng lúa thuộc Bộ Nông nghiệp Campuchia, Ngin Chhay, cho rằng mặc dù diện tích canh tác tăng đáng kể nhưng sản lượng thóc gạo của năm 2011 chỉ tăng nhẹ, chủ yếu do đợt lũ lụt nghiêm trọng trong các tháng 8-10/2011 đã tàn phá 260.000ha diện tích trồng lúa.



Campuchia là một quốc gia nông nghiệp với hơn 80% dân số làm nghề nông. Trong tháng 8/2010, Chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch khuyến khích xuất khẩu gạo hướng tới mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015. Tuy nhiên, tới nay Campuchia chỉ có thể xuất khẩu một phần nhỏ sản lượng gạo hàng năm, do thiếu vốn đầu tư sản xuất và công nghệ sau thu hoạch.



Theo tính toán, để đạt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015, Campuchia cần tới 320 triệu USD để đầu tư cho công nghệ sau thu hoạch và thu mua thóc từ nông dân dể chế biến.



Theo các số liệu mới nhất của Bộ Thương mại Campchia, nước này đã xuất khẩu 149.100 tấn gạo trong bảy tháng đầu năm 2011, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với kim ngạch khoảng 87 triệu USD, tăng 200%.





Theo Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)