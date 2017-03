Sản xuất tại Mỹ tăng trưởng, giá dầu bất ngờ đi lên

Bảng giá xăng không chì thông thường tại trung tâm dịch vụ của hãng Shell ở Los Angeles. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Bảng giá xăng không chì thông thường tại trung tâm dịch vụ của hãng Shell ở Los Angeles. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Thyeo Minh Trang (TTXVN)



Chốt phiên này, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 6/2012 tăng 1,29 USD, đóng cửa ở mức 106,16 USD/thùng.Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tiến thêm 16 xu, đứng ở mức 119,66 USD/thùng.Số liệu mới công bố của Viện Quản lý nguồn cung (ISM) cho hay lĩnh vực sản xuất tại Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, trong tháng Tư vừa qua đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6/2011, giúp xoa dịu mối lo ngại của giới đầu tư về khả năng phục hồi của nền kinh tế nước này.Theo ISM, chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Mỹ trong tháng 4/2012 đã tăng lên 54,8 so với mức tương ứng 53,4 ghi nhận trong tháng trước đó. Trong khi đó, báo cáo lạc quan về lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc cũng góp phần hỗ trợ thị trường năng lượng, khi hoạt động sản xuất của nước này trong tháng Tư vừa qua đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 5 liên tiếp của lĩnh vực này.Tuy nhiên, sang tới phiên giao dịch ngày 2/5 tại thị trường châu Á, giá dầu lại đảo chiều đi xuống do xu hướng bán tháo chốt lời của giới đầu tư sau vài phiên đi lên liên tiếp, cũng như những lo ngại dai dẳng về tình hình nợ công tại châu Âu.Mở cửa phiên, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ hay còn gọi là dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 5/2012 giảm 36 xu, xuống 103,80 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ 23 xu, xuống 119,43 USD/thùng.