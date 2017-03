Singapore: Nợ của hộ gia đình ở mức đáng lo ngại

Ravi Menon, Giám đốc điều hành MAS, nhận định mặc dù hệ thống ngân hàng ở quốc đảo này vẫn lành mạnh, nhưng hiện tượng nợ hộ gia đình chồng chất là đáng lo ngại. Ngày càng đông các hộ gia đình vay mượn quá nhiều trên thị trường bất động sản, chủ yếu do lãi suất thấp và thời hạn cho vay dài.



Hãng xếp hạng tín dụng toàn cầu Moody's tuần trước đã hạ triển vọng của các ngân hàng lớn ở Singapore từ mức "ổn định" xuống "tiêu cực", với lý do tăng trưởng tín dụng mạnh và giá bất động sản leo thang. Các hộ gia đình có thu nhập thấp và những hộ có ít tiền tiết kiệm có thể gặp khó nếu lãi suất thế chấp tăng. Ông Menon nhấn mạnh, các ngân hàng phải cho vay một cách có trách nhiệm và cân nhắc khả năng trả lãi của người đi vay.



Trong 3 năm qua, các khoản cho vay mua nhà của các ngân hàng Singapore tăng 18%/năm. Ông Menon cho biết Ngân hàng trung ương Singapore đang theo dõi sát sao những diễn biến trong hệ thống.



Trong một thông tin có liên quan, tháng Sáu vừa qua, tỷ lệ lạm phát tại Singapore tăng 1,8%, chủ yếu do giá xăng dầu tăng. Trong khi đó, hồi tháng 4/2013, lạm phát ở nước này từng ở mức đáy của 3 năm (1,5%). Ông Menon dự báo Singapore sẽ đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 1-3% trong năm nay, trong bối cảnh nhu cầu của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) và Mỹ khởi sắc.





