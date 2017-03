Số triệu phú châu Á tăng vọt ngay trong khủng hoảng

Khủng hoảng kinh tế chưa qua nhưng các tỷ phú đổ

Nhiều tiền hơn cho du thuyền

Theo Cát Tường (VNN)



Báo cáo thịnh vượng thế giới World Wealth Report đã cho thấy xu hướng mới từ các triệu phú khu vực Châu Á – Thái Bình DươngSố người giàu có trên thế giới đã quay trở lại mức trước khi có khủng hoảng ngân hàng. Hiện có 10 triệu người có hơn 1 triệu đô la tiền mặt và lần đầu tiên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có nhiều “những cá nhân có tài sản ròng cao” (HNWIs) như ở Châu Âu.Khi các chính phủ tích cực thực hiện các chính sách mạnh mẽ để kéo nền kinh tế ra khỏi suy thoái, báo cáo thịnh vượng thế giới do Merrill Lynch và Capgemini công bố vừa cho thấy số người HNWIs tăng 17% trong năm 2009 so với năm 2008, sau khi khủng hoảng ngân hàng làm các thị trường thế giới chao đảo.Đây được xem là những cá nhân có lợi nhuận ròng siêu cao – tức là những người có ít nhất 30 triệu đô trong ngân hàng – tăng 21% trong tài sản của mình, sau khi mất 24% năm 2008.Chu kỳ tài sản của những người giàu có nhất hành tinh giảm đột ngột năm 2008, mặc dù những người này chủ yếu vẫn ở ba nước là Nhật, Đức và Mỹ - chiếm đến 53,5% trong 10 triệu HNWIs.“Đây cũng là lần đầu tiên, kích thước của dân số có lợi nhuận ròng cao ở Châu Á – Thái Bình Dương bằng như ở Châu Âu, ba triệu người. Sự thay đổi này là do những cá nhân có lợi nhuận ròng cao ở Châu Âu tuy vẫn giàu lên nhưng không thể so được với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là thị trường mới nổi đang tăng trưởng mạnh mẽ”- báo cáo này cho biết.“Ở thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, Hồng Kông và Ấn Độ là những nước dẫn đầu” báo cáo này cũng cho biết. Những người giàu ở Hy Lạp tiếp tục giảm khoảng 1,2% mỗi năm, khi tình hình kinh tế nước này ảnh hưởng đến công dân của nó.Hậu khủng hoảng ngân hàng, những HNWIs vẫn đang e dè về cách thức để đầu tư tiền bạc của mình. Họ đặc biệt quan tâm đến cách sinh lãi và những rủi ro trong việc đầu tư. “Khủng hoảng ảnh hưởng đến tài sản và sự tự tin của nhà đầu tư nên không ngạc nhiên gì khi nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tình cảm – bên cạnh những thông tin thị trường – khi thực hiện các quyết định đầu tư”, Ed Merchant, Giám đốc toàn cầu của Công ty tư vấn Capgemini Financial Services cho biết.Doanh số du thuyền ở Mỹ đã tăng 30% trong quý đầu tiên của năm, một dấu hiệu cho thấy những người giàu nhất thế giới đang bắt đầu trở lại phong cách chi tiêu hào phóng sau khi giảm sút do khủng hoảng.Theo khảo sát của Merrill Lynch, nhu cầu các mặt hàng xa xỷ đã tăng trong nửa cuối năm 2009, đặc biệt ở niềm đam mê với các bộ sưu tập xe hơi, du thuyền và chuyên cơ.Doanh số chuyên cơ cá nhân cũng tăng dần mỗi tháng sau điểm đáy vào tháng 7/2009. Doanh số bán các tác phẩm nghệ thuật cũng tăng mạnh sau cơn khủng hoảng năm 2009.Báo cáo Merrill Lynch cũng cho thấy trong năm 2009, doanh số đấu giá các tác phẩm nghệ thuật tăng trưởng mạnh đến 25%, tức khoảng 830 triệu đô.