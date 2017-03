Standard Chartered chấp nhận nộp phạt hơn 7.000 tỷ đồng vì rửa tiền cho Iran

Chỉ một ngày trước thời hạn phải ra điều trần trước chính quyền New York để tự bảo vệ cho quyền được tiếp tục tồn tại của mình, ngân hàng Standard Chartered đã chấp nhận nộp phạt 340 triệu USD (tương đương hơn 7000 tỷ đồng).







Standard Chartered chấp nhận nộp phạt số tiền kỷ lục

Theo Thanh Tùng (Dân trí/Bloomberg)

Với số tiền nộp phạt này, nhà băng có trụ sở tại London sẽ thoát được những điều tra của cơ quan chức năng sở tại về việc sử dụng chi nhánh New York để “rửa tiền” cho các cá nhân và tổ chức tại Iran. Sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu của Standard Chartered trên sàn New York tăng giá 8%.“Sở dịch vụ tài chính bang New York (DFS) và ngân hàng Standard Chartered Bank đã đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề được nêu ra trong lệnh của DFS ngày 6/8/2012”, ông Lawsky, chủ tịch DFS khẳng định. “Các bên đã thống nhất rằng những hành vi bị điều tra liên quan đến các giao dịch trị giá ít nhất 250 tỷ USD”.Dù vậy đối với chính quyền liên bang Mỹ, việc điều tra ngân hàng này giao dịch trái phép với một quốc gia bị Washington cấm vận vẫn sẽ tiếp tục. Theo hãng tin Bloomberg, các cơ quan chức năng trong đó có Bộ Tài chính Mỹ, Cục dự trữ liên bang (FED), Bộ Tư pháp và Toà án quận Manhattan đã bác bỏ yêu cầu được nộp phạt để chấm dứt vụ điều tra trên phạm vi toàn cầu của Standard Chartered.Theo một nguồn tin của Bloomberg, sớm nhất phải tới tháng 9, một thỏa thuận nộp phạt như vậy mới được xem xét. Nguồn tin này từ chối tiết lộ danh tính do sự nhạy cảm của vụ việc và cho biết thêm rằng các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp điều tra toàn diện ngay từ trước khi ngân hàng này đạt được thỏa thuận đơn phương với bang New York.Có điều các cơ quan liên bang sẽ không xem xét toàn bộ các cáo buộc Standard Chartered vi phạm các lệnh cấm vận, trong đó có các cáo buộc giao dịch với Sudan. Khoảng 90% lợi nhuận của ngân hàng có trụ sở tại London này đến từ các thị trường châu Á, châu Phi và Trung Đông.Ngoài việc đạt được thỏa thuận với chính quyền New York về số tiền phạt, ngân hàng này cũng chấp thuận sẽ lắp đặt hệ thống giám sát thường trực tại ngân hàng trong vòng ít nhất 2 năm. Những thiết bị này sẽ gửi thông tin trực tiếp tới cơ quan chức năng bang New York.Ngoài ra chính quyền bang này cũng sẽ chỉ định một số nhân viên để giám sát hoạt động tại Standard Chartered. Với những thỏa thuận đạt được như trên, ngân hàng này sẽ không phải ra điều trần như dự kiến vào ngày 15/8.Số tiền phạt 340 triệu USD chính là khoản tiền lớn nhất cơ quan chức năng tại một bang tại Mỹ thu được liên quan đến rửa tiền. Một nguồn tin cho hay trước đó chính quyền New York đã đòi phạt Standard Chartered tới 700 triệu USD. Hồi tháng 6, ngân hàng ING Bank NV cũng đã phải nộp phạt 619 triệu USD trong một vụ việc tương tự. Dù vậy số tiền này được chia đều giữa chính quyền liên bang và tòa án quận Manhattan, New York