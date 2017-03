Syria đồng ý đề xuất của Nga, giá vàng tiếp tục giảm

Tại sàn COMEX, giá vàng giao ngay giảm 1,6% xuống mức 1.357,30 USD/ounce, gần mức thấp nhất trong vòng ba tuần qua, trong khi giá vàng giao tháng 12/2013 chốt phiên giảm 22,70 USD xuống 1.364 USD/ounce.



Trong khi các tài sản rủi ro như cổ phiếu của Mỹ đã phục hồi, vàng bị áp lực bởi giá dầu kỳ hạn giảm 2% do những căng thẳng địa chính trị đang lắng xuống. Thêm vào đó, thông tin tích cực về sản lượng công nghiệp của Trung Quốc cũng làm gia tăng hy vọng về tăng trưởng kinh tế của nước này và điều đó đã tác động đến giá vàng.



Chuyên gia phân tích thuộc HSBC James Steel cho biết mối lo ngại về căng thẳng địa chính trị dịu dần có thể khiến các nhà đầu tư chuyển hướng chú ý sang phiên họp vào hai ngày 17-18/9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và các câu hỏi về thời gian và quy mô giảm dần của FED sẽ được đưa ra.



Mối quan tâm của các nhà đầu tư hiện đều hướng về việc FED có thể bắt đầu giảm dần chương trình mua 85 tỷ USD trái phiếu hàng tháng vào tháng Chín, và dữ liệu đầy thất vọng về thị trường việc làm phi nông nghiệp của Mỹ đưa ra tuần trước có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế tươi sáng của nước này.



Ngày 28/8, giá vàng đã phục hồi lên mức cao nhất trong vòng ba tháng qua trong bối cảnh những lo ngại phương Tây và Mỹ có thể dùng biện pháp trừng phạt quân sự đối với Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad về việc sử dụng vũ khí hóa học vào thường dân.



Tại các sàn giao dịch khác, giá bạc giao ngay giảm 3,1% xuống 22,92 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,8% xuống 1.468,25 USD/ounce và giá palađi giao ngay tăng 1,4% lên 692,47 USD/ounce.



Sáng 11/9, giá vàng trên thị trường châu Á tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư thúc đẩy hoạt động mua vào, song vẫn ở mức thấp nhất trong vòng ba tuần qua do việc Syria có thể tránh được cuộc tấn công quân sự của Mỹ, khiến sức hấp dẫn của vàng giảm.



Vào lúc 7 giờ sáng giờ Việt Nam, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá vàng giao ngay tăng 1,41 USD lên giao dịch ở mức 1.365 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã giảm xuống mức 1.357,34 USD/ounce trong phiên giao ngày 10/9, mức thấp nhất kể từ ngày 22/8, sau khi giá dầu thô sụt giảm do các căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông đang dịu đi. Trong khi giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 1,10 USD lên 1.365,10 USD/ounce.





Theo Nguyễn Linh (TTXVN)