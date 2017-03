Tài khoản vãng lai của Hàn Quốc lần đầu thâm hụt

Theo thông báo của BOK, thâm hụt tài khoản vãng lai trong tháng 1 năm nay của Hàn Quốc ở mức 772,2 triệu USD, đảo chiều mạnh so với mức thặng dư 2,81 tỷ USD được ghi nhận trong tháng 12/2011.



Nguyên nhân chính của tình trạng thâm hụt trên được cho là do hoạt động xuất khẩu giảm mạnh, làm tăng lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Á này. Xuất khẩu trong tháng 1 chỉ đạt kim ngạch 41,53 tỷ USD, giảm so với mức 47,65 tỷ USD của tháng 12 năm ngoái.



Tài khoản vãng lai là thước đo bao quát nhất các hoạt động giao dịch thương mại quốc tế, bao gồm xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và đầu tư nước ngoài. Lần gần đây nhất Hàn Quốc công bố thâm hụt tài khoản vãng lai là vào tháng 2/2010 với mức 549,2 triệu USD.



Cùng ngày, BOK cho biết hoạt động đầu tư chứng khoán của các tổ chức tài chính Hàn Quốc cũng giảm mạnh trong năm ngoái do tình trạng đi xuống của giá cổ phiếu tại các thị trường lớn trên thế giới.



Tính đến cuối năm 2011, các loại cổ phiếu bằng ngoại tệ do các tổ chức tài chính Hàn Quốc nắm giữ có giá trị khoảng 58,2 tỷ USD, giảm 11,4 tỷ USD so với năm 2010.



Trong khi đó, giá trị đầu tư tại các thị trường chứng khoán nước ngoài cũng giảm 12,87 tỷ USD xuống còn 27,8 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị đầu tư vào trái phiếu nước ngoài trong năm 2011 lại tăng 690 triệu USD lên 13,55 tỷ USD, nhờ lợi nhuận mang lại từ cách định giá mới của thị trường.





