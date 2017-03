Tâm lý hoảng loạn bao trùm phố Wall

Bản báo cáo việc làm yếu kém hơn kỳ vọng làm gia tăng mối quan ngại các khó khăn của nền kinh tế châu Âu và Mỹ có thể khiến kinh tế toàn cầu đi giật lùi khi vừa phục hồi sau suy thoái. Tại Mỹ, tháng 5, đã có tới 431.000 việc làm được tạo mới, nhưng có đến 411.000 số lao động làm công việc tạm thời phục vụ cuộc điều tra dân số diễn ra định kỳ 10 năm một lần của Chính phủ Mỹ. Do đó, tháng vừa qua, giới chủ Mỹ chỉ thực sự thuê thêm 20.000 việc làm và thấp hơn rất nhiều so với mức 290.000 trong tháng 4.

Thêm vào đó, ông Ben Bernanke, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang (FED), hôm qua cũng thể hiện sự lo lắng về tình trạng thất nghiệp và coi đây như một cản trở lớn trên con đường phục hồi của kinh tế Mỹ. Tâm lý hoảng sợ bao trùm trong bối cảnh các đợt bán tháo ào ạt diễn ra trên tất cả các nhóm ngành từ ngân hàng, sang năng lượng, lĩnh vực tiêu dùng sản xuất.

Đóng cửa với mức điểm giảm sâu nhất trong ngày, chứng khoán Mỹ xóa đi toàn bộ những nỗ lực phục hồi trong 4 phiên đầu tuần. Với tất cả 30 mã cổ phiếu các công ty công nghiệp hàng đầu của Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ, chỉ số Dow Jones Industrial lao dốc 324,06 điểm, tương ứng 3,2%, xuống 9.931,22 điểm. Mốc kháng cự kỹ thuật 10.000 bị phá vỡ lần đầu tiên kể từ tháng 2. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 mất 3,4%, xuống 1.064,88 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite trượt mạnh tới 3,6%, đóng cửa tại 2.219,17 điểm. Thống kê tuần qua, chỉ số S&P và Dow lần lượt giảm 2,3% và 2%, Nasdaq chốt tuần âm 1,7%.

Chứng khoán châu Âu cũng “đổ nhào” sau khi đã phục hồi ấn tượng ở đầu ngày giao dịch. Các lệnh bán lô lớn tập trung vào cổ phiếu ngành ngân hàng sau khi có thông tin các nhà cho vay châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ đậm trong lĩnh vực kinh doanh các hợp đồng phái sinh. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 bốc hơi 1,8% sau khi đã tăng khá 0,5% ở đầu phiên, xuống 244,53 điểm. Theo đó, Stox 600 co hẹp đà tăng trong tuần về mức 0,2%. Phiên cuối tuần, sắc đỏ trải khắp trên tất cả bảng điện tử. Chứng khoán Anh và Đức lần lượt đi xuống 1,6% và 1,9%. Chỉ số CAC 40 của Pháp đổ nhào 2,9%. Bảng điện tử ATX của Áo trượt dốc không phanh 4,2%.

Phiên giao dịch ngày cuối tuần bình lặng trên các sàn cổ phiếu châu Á. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư được thể hiện ngay từ những phút đầu thị trường mở cửa. Nhóm cổ phiếu các công ty khai mỏ chưa thể bứt phá do triển vọng kém sáng sủa về nhu cầu tiêu dùng của các nền kinh tế trong bối cảnh những bất ổn xoay quanh vấn đề nợ công của nhiều quốc gia vẫn chưa tìm ra lối thoát. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI hạ 0,3% chung cuộc, trước đó chỉ số này đã giằng co giữa sắc xanh và đỏ tới 6 lần trong phiên, thoái lui về 113,28 điểm. Cứ 5 mã cổ phiếu xuống giá, cũng có 4 mã tăng. Thống kê sau 5 phiên giao dịch, MSCI đóng cửa âm 0,2% so với phiên cuối tuần trước. Chỉ số này hiện đã mất 12% giá trị kể từ mức đỉnh cao nhất từ đầu năm được thiết lập hôm 15/4.

Tại Tokyo, phong vũ biểu Nikkei 225 trượt 0,1% trong ngày cựu Bộ trưởng tài chính Nhật Bản, ông Naoto Kan, lên giữ cương vị Thủ tướng thứ 5 trong vòng 4 năm qua tại đất nước mặt trời mọc. Đường lối theo đuổi chính sách đồng yen yếu của ông được xem là động lực chính thúc đẩy sự lên giá của nhóm cổ phiếu các công ty xuất khẩu.

Các thị trường trải khắp từ Ấn Độ sang Singapore lần lượt cộng thêm vào quỹ điểm 0,6% và 0,4%. Chứng khoán Hàn Quốc tiến 0,2%. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc cũng đảo chiều lên điểm nhẹ dưới 0,1% vào cuối ngày sau khi Ngân hàng thế giới (WB) nâng dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay từ 9% lên 10%. Ở hướng ngược lại, chứng khoán Australia giảm mạnh 0,8%. Chứng khoán Đài Loan đóng cửa âm 0,2%. Bảng điện tử HangSeng của Hong Kong điều chỉnh không đáng kể so với lúc mở cửa.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)