Tăng hoạt động xúc tiến thương mại tại New York

Trung tâm đã phối hợp với Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tổ chức trưng bày sản phẩm, giới thiệu quảng bá Việt Nam và các sản phẩm Việt Nam tại New York, giao lưu gặp gỡ thúc đẩy xúc tiến thương mại giữa các công ty Việt Nam với các công ty Mỹ.



Đây là sự kiện lớn có nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines… tham gia.



Trung tâm cũng tham gia Tọa đàm giao dịch thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ do Phòng Thương mại Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) đồng tổ chức tháng 7/2011 tại New York, đồng thời tăng cường gặp gỡ trao đổi thúc đẩy các hội thảo với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ như ngân hàng Citi bank, Bloomberg….để giới thiệu về Việt Nam và ASEAN.



Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, Trung tâm đã thực hiện tốt vai trò cầu nối hỗ trợ thông tin giúp đỡ các doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam mở rộng kinh doanh. Trung tâm hỗ trợ các công ty Mỹ vào Việt Nam để tìm nguồn cung cấp hàng hóa từ Việt Nam cho các công ty chuyên nhập khẩu, các hệ thống bán lẻ của Mỹ các loại sản phẩm như dệt may, thực phẩm chế biến, hải sản, bao bì, đồ chơi trẻ em, đồ trang sức, quà tặng, đồ nhựa…cũng như tìm các nhà cung cấp từ Việt Nam sản phẩm cơ khí, nhựa… để giúp các công ty Mỹ chuyển đổi thị trường cung cấp hàng hóa từ các nước khác sang Việt Nam.



Các công ty Việt Nam được Trung tâm hỗ trợ tiếp cận hệ thống phân phối và hệ thống bán lẻ ở Mỹ để xuất khẩu các hàng hóa Việt Nam như nông sản thực phẩm, hoa quả đóng hộp, đồ chơi… vào thị trường Mỹ và Canađa, đồng thời tiếp cận nguồn gỗ nguyên liệu để sản xuất đồ gỗ xuất khẩu vào thị trường Mỹ.



Trung tâm cũng tích cực hỗ trợ các công ty Việt Nam tham gia các hội chợ quốc tế tại Mỹ như Hội chợ hải sản ở thành phố Boston, Hội chợ đồ gỗ ở thành phố Las Vegas… để quảng bá các sản phẩm Việt Nam tại thị trường Mỹ, đồng thời hỗ trợ giải quyết những rắc rối thương mại với các công ty Mỹ, tư vấn về thị trường để tìm kiếm các đối tác Mỹ, trao đổi kinh nghiệp quảng bá hàng hóa góp phần tăng cường sự hiểu biết của các doanh nghiệp Mỹ về hàng hóa và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp đối tác Việt Nam.



Các doanh nghiệp Việt Nam đã giành được 417 giao dịch, ký kết 51 hợp đồng xuất khẩu và hợp đồng ghi nhớ trị giá hơn 15 triệu USD tại Hội chợ đồ gỗ Las Vegas.



Trung tâm cũng đã tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp Việt Nam tới Mỹ và đoàn doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam để tìm hiểu nhu cầu thị trường mỗi nước và tìm kiếm các đối tác kinh doanh.





