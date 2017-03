Tập đoàn sữa Fonterra ngừng hoạt động tại Sri Lanka

Người dân Sri Lanka biểu tình bên ngoài trụ sở của Fontera tại nước này. (Nguồn: Reuters)



Theo TTXVN



Thông tin truyền thông từ Sri Lanka cho biết các cuộc biểu tình được chính phủ ủng hộ đã diễn ra bên ngoài trụ sở của Fonterra ở cách thủ đô Colombo khoảng 30km về phía Bắc. Những người biểu tình yêu cầu Fonterra tôn trọng phán quyết của tòa án và thu hồi các sản phẩm sữa bị cho là “bẩn” trên thị trường.Trước tình trạng này, Fonterra đã chỉ thị cho 755 nhân viên trở về nhà để đảm bảo an toàn cá nhân. Các nhân viên của Fonterra chủ yếu là người Sri Lanka, chỉ có 6 người New Zealand.Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành Fonterra Theo Spierings cho biết tình hình tại Sri Lanka đang trở nên bất ổn. Trong bối cảnh hiện nay, hai ưu tiên của Fonterra là bảo vệ tính mạng nhân viên và bảo vệ tài sản của cổ đông, vì vậy Fonterra buộc phải ngừng hoạt động tại Sri Lanka.Tập đoàn Fonterra đã cam kết với nhà chức trách Sri Lanka về độ an toàn và chất lượng sản phẩm. Fonterra cũng đang làm việc với nhà chức trách Sri Lanka và New Zealand để tìm giải pháp bền vững cho khách hàng Sri Lanka, cho cộng đồng và cả ngành công nghiệp sữa.Hồi đầu tuần, Fonterra cho biết đã nhận được lệnh của tòa án Sri Lanka đề nghị ngừng tiêu thụ sản phẩm ở nước này.Các sản phẩm sữa của New Zealand đã có mặt tại Sri Lanka trong 35 năm qua, với sức tiêu thụ khoảng 260 triệu USD (chiếm 2% sản phẩm sữa xuất khẩu của New Zealand) mỗi năm.Hiện Chính phủ Sri Lanka chủ trương tăng sản lượng sữa nội địa và giảm sự phụ thuộc vào sữa nhập khẩu.