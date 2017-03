"Tậu" địa ốc Nhật, mốt mới của nhà giàu Trung Quốc

Nhưng khi một công ty quảng cáo có tên Nitori Public rao bán 17 căn nhà ở Chitose, số nhà này đã nhanh chóng được những khách hàng giàu có đến từ Trung Quốc mua hết. Giá mỗi căn nhà dao động quanh mức 30 triệu Yên, tương đương khoảng 353.000 USD.



Tờ Financial Times cho biết, mua nhà ở Nhật giờ đang là “mốt” trong giới thượng lưu Trung Quốc. Thành phố Chitose không phải là lựa chọn hàng đầu của những gia đình Nhật muốn tìm mua nhà trong nước, nhưng đối với người Trung Quốc, đây là nơi khá lý tưởng để có một căn nhà phục vụ cho những kỳ nghỉ.



Từ đảo Hokkaido ở phía Bắc tới đảo Fukuoka ở phía Nam, các đại lý nhà đất đều cho biết, khách hàng Trung Quốc đang rất quan tâm tới thị trường bất động sản của đất nước mặt trời mọc. Những vị khách ngoại này có thể mua nhà để trực tiếp sử dụng, hoặc mua để đầu tư.



Một công ty nhà đất của Nhật có tên Stasia Capital tiết lộ, trong những cuộc hội thảo về đầu tư vào bất động sản Nhật mà họ tổ chức tại Trung Quốc, nhu cầu của các nhà đầu tư Trung Quốc là lớn hơn kỳ vọng. Một cuộc hội thảo tổ chức vào tháng 6 thậm chí còn thu hút được số người tham dự nhiều gấp đôi dự kiến.



Theo Financial Times, xu hướng trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vượt qua Nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời đem tới một nguồn sinh khí mới cho thị trường nhà đất ở xứ hoa anh đào. Nhiều chủ bất động sản ở Nhật đang cảm thấy mệt mỏi, vì không thể bán nổi nhà do thị trường nhà đất của nước này đi xuống. Từ đầu thập niên 1990 tới nay, giá nhà tại Nhật gần như chỉ có giảm.



Tuy nhiên, dù mức độ quan tâm của khách mua nhà từ Trung Quốc tăng, các đại lý nhà đất của Nhật vẫn thận trọng và cho biết, số nhà bán được cho đối tượng khách hàng này còn ở mức hạn chế. “Người Trung Quốc thích mua bất động sản Nhật, nhưng vẫn chưa biết cách làm thế nào để đầu tư”, ông Shen Yan, đại diện của công ty China Investment Management, cho biết. Mới đây, công ty này đã tổ chức đưa một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc tiềm năng tới Nhật để tìm hiểu thị trường địa ốc.



Việc người Trung Quốc quan tâm tới thị trường bất động sản Nhật Bản xuất phát từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, giá nhà ở Trung Quốc thời gian qua đã tăng rất mạnh, và điều này khuyến khích các cá nhân giàu có ra nước ngoài tìm mua thêm nhà. Đối tượng này muốn có được mức lời cao hơn từ khoản đầu tư của họ, vì khả năng đem lại lợi nhuận cho họ từ thị trường nhà đất trong nước đã trở nên kém hấp dẫn, do giá nhà đã bị đẩy lên quá cao.



Ông Tooru Ueshima thuộc đại lý nhà đất US Management cho biết: “Ở Nhật, giá nhà đất không tăng được 10 lần như ở Trung Quốc, nhưng khách mua nhà xong có thể cho thuê lấy tiền”.



Theo ông Ueshima, giá nhà ở Nhật đã giảm mạnh trong nhiều năm qua, nhưng giá thuê lại không giảm cùng với giá nhà. Do đó, nhà đầu tư có thể tìm được những ngôi nhà đem lại mức lợi nhuận 8-10% mỗi năm so với khoản tiền bỏ ra để mua căn nhà đó. Mà điều này thì không thể đạt được ở thị trường Trung Quốc.



“Ở Thượng Hải, mức lợi tức phổ biến vào khoảng 2-3% mỗi năm. Trong trường hợp tồi tệ nhất, tiền lãi vay mua nhà còn lớn hơn cả số tiền thu về từ việc cho thuê ngôi nhà đó”, ông Akihiro Yasuda, chuyên gia phân tích thuộc công ty Statsia Capital, nói. Cũng theo ông này, việc đồng Nhân dân tệ tăng giá gần đây cũng thúc đẩy giới đầu tư Trung Quốc quan tâm hơn tới tài sản ở nước ngoài.



Bên cạnh đó, mối quan hệ được tăng cường giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang ảnh hưởng tích cực tới quyết định của các nhà đầu tư. “Có những người Trung Quốc mua nhà ở Nhật đơn thuần vì họ thích Nhật Bản, cũng có người đã từng học hoặc làm ăn ở Nhật”, ông Yasuda nói. Hiện cũng có một số lượng đáng kể người Trung Quốc sinh sống tại Nhật.



Nhưng một yếu tố quan trọng hơn phải kể tới là tiềm năng kinh doanh của việc đầu tư vào bất động sản Nhật. Chẳng hạn, theo ông Michihiro Abe thuộc China Investment Management, một nhà đầu tư Trung Quốc mua một căn nhà chung cư ở Nhật, tân trang thành một căn hộ sang trọng có thể bán kiếm lời ngay cho một công ty Trung Quốc. Về phần mình, công ty Trung Quốc có thể sử dụng ngôi nhà đó như nhà khách cho khách hàng và đối tác của họ.



Mua căn hộ ở Nhật để cho sinh viên người Trung Quốc thuê là một xu hướng nữa trong giới đầu tư bất động sản Trung Quốc. Ông Ueshima cho biết, sinh viên Trung Quốc học tại Nhật có nhu cầu thuê nhà rất lớn, nhưng do không giỏi tiếng Nhật và không có người bảo lãnh nên rất khó thuê nhà từ chủ nhà địa phương.



Ngoài ra, các đại lý bất động sản ở Nhật cũng kỳ vọng sẽ ngày càng có nhiều khách hàng Trung Quốc quan tâm, khi mà số du khách Trung Quốc tới Nhật đang tăng đáng kế sau khi hai nước nới lỏng các quy định về thị thực.



Tuy nhiên, các nhà đại lý vẫn cảnh báo rằng, các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ bé trên thị trường nhà đất Nhật Bản và không nên quá kỳ vọng vào các nhà đầu tư này.





(Theo VnEconomy)