Tây Ban Nha hủy cung cấp khí đốt cho Argentina

Mặc dù lý do đưa ra là công ty dầu khí nhà nước của Argentina, Enarsa, đơn vị được giao nhiệm vụ nhập khẩu năng lượng, vi phạm hợp đồng vì đề xuất đàm phán lại giá và lịch nhập khẩu, các nhà phân tích cho rằng đây là một trong những biện pháp trả đũa việc quốc gia Nam Mỹ quốc hữu hóa phần lớn cổ phần của Repsol tại công ty YPF.



Theo hợp đồng vừa bị Repsol hủy bỏ, năm nay Enarsa nhập 10 chuyến tầu chở khí đốt hóa lỏng. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, trong năm nay Enarsa phải nhập tổng cộng 80 chuyến. Khí đốt hóa lỏng nhập khẩu đáp ứng từ 20 đến 30% nhu cầu tiêu thụ khí đốt thiên nhiên của Argentina.



Tuy nhiên, YPF khẳng định sẽ bảo đảm nhu cầu khí đốt cho thị trường nội địa, thông qua tăng sản lượng và tăng nhập khẩu từ nước láng giềng Bolivia.



Argentina quốc hữu hóa YPF, công ty dầu khí lớn nhất đất nước, với lý do Respol không đầu tư như cam kết để tăng sản lượng trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của Buenos Aires tăng nhanh, khiến nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh này có thể phải đối mặt với tình trạng mất an ninh năng lượng.



Mặc dù có nguồn dầu khí dồi dào nhưng do thiếu đầu tư thăm dò và khai thác, năm ngoái Argentina phải “rút hầu bao” 9,4 tỷ USD để nhập nhiên liệu và dầu nhớt, tăng hơn gấp đôi so với năm trước đó.



Argentina không muốn dành một khoản ngoại tệ lớn như vậy để nhập khẩu một nguồn tài nguyên sẵn có vì phải ưu tiên ngoại tệ cho các nhu cầu phát triển khác trong bối cảnh cánh cửa tiếp cận tín dụng của các thể chế tài chính lớn như WB và IMF vẫn đóng kể từ khi Buenos Aires tuyên bố vỡ nợ hồi năm 2001.





